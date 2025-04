Robson Bambu, zagueiro com passagem por gigantes do futebol brasileiro, vive um momento positivo no Braga-POR. O atleta, que teve oportunidade de atuar ao lado de craques, revelou qual foi a maior fonte de inspiração em campo ao longo da carreira.

Em entrevista ao Lance!, o atleta de 27 anos citou um nome conhecido pelos torcedores brasileiros como o grande responsável por o auxiliar no início da sua jornada europeia: Dante, ex-zagueiro da Seleção Brasileira. Ao chegar no Nice, em 2020, Bambu disse que o defensor de 41 anos foi seu maior companheiro na passagem em território francês.

— O Dante é um cara vencedor, que por onde passou conquistou títulos, e foi uma pessoa que me ajudou na minha chegada à França, até por conta da adaptação da língua. É um cara que me ensinou a ser exigente, primeiro consigo mesmo para depois ser com os demais. É um exemplo para mim, o jogador que mais tive contato de aprender e evoluir. Eu não só escutei, como buscava botar em prática tudo aquilo que ele me falava — revelou o jogador do Braga ao Lance!.

— Até hoje a gente tem contato. Mando mensagem, pergunto o que ele acha de algum lance de um jogo, o que eu poderia fazer melhor. E ele com toda humildade me responde no tempo dele. Uma pessoa que sempre dou como exemplo para os mais jovens, que levo para vida — completou, sobre a amizade com Dante.

⚽ Carreiras de Dante e Bambu 🤝

Natural de Salvador, Dante conquistou prestígio internacional com sua carreira recheada por clubes do futebol europeu. Após destaque inicial no Juventude, ele passou por França e Bélgica, até aterrisar na Alemanha para garantir sua consolidação na posição. No país germânico, as passagens por Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique o destacaram para conseguir espaço na Seleção Brasileira. Na Baviera, inclusive, foi multicampeão local e continental.

Sua trajetória na Bundesliga terminou no Wolfsburg, o que o levou de volta à Ligue 1, desta vez com a camisa do Nice. Em 2025, Dante encaminha a décima temporada consecutiva pelo clube, onde é ídolo e referências para os mais jovens.

Dante, pelo Nice, em duelo defensivo contra Lionel Messi, do PSG, na temporada 2020/21 (Foto: Franck Fife/AFP)

Bambu, por sua vez, foi revelado pelas categorias de base do Santos, mas viveu seu melhor momento no Brasil quando defendeu o Athletico-PR, onde conquistou a Copa do Brasil de 2019. Depois ser comprado pelo Nice, foi emprestado para Vasco, Corinthians e Arouca-POR, antes de ser adquirido em definitivo pelo Braga no último verão europeu. No clube, ele é um dos pilares da equipe que segue mirando as primeiras colocações da Liga Portugal.