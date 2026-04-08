Atlético de Madrid vence Barcelona no Camp Nou pela Champions e quebra escrita de 20 anos
Colchoneros vencem por 2 a 0 em jogo de ida das quartas da Champions
Quatro dias após vencer o Atlético de Madrid na La Liga, o Barcelona viu um tabu histórico cair no Camp Nou nesta quarta-feira (8). Pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, os Colchoneros voltaram a vencer na casa catalã após 20 anos, a última vitória havia sido em 2006. Em uma noite marcada pela ausência de Raphinha e pela expulsão de Cubarsí, o Atleti aproveitou a vantagem numérica para construir a vitória com gols de Julián Álvarez e Sørloth, abrindo caminho para a semifinal continental.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O primeiro tempo seguiu o roteiro esperado: o Barcelona pressionava incansavelmente, explorando as costas do lateral Nahuel Molina com a velocidade de Marcus Rashford. Logo no primeiro minuto, aproveitando essa fragilidade no setor direito do Atleti, o atacante inglês finalizou com perigo, exigindo a primeira grande defesa de Juan Musso. Pouco depois, Rashford e Cancelo tramaram nova jogada que obrigou o goleiro colchonero a trabalhar outra vez.
O time catalão chegou a balançar as redes após um belo passe de Pedri para Lamine Yamal, que serviu Rashford para o gol; no entanto, o lance foi anulado por impedimento do jovem espanhol. Aos 31 minutos, o Atlético sofreu um golpe defensivo: Hancko se lesionou e precisou ser substituído por Marc Pubill.
Contudo, o cenário mudou drasticamente aos 42 minutos. Após falta em Giuliano Simeone, o zagueiro Cubarsí foi expulso após revisão do VAR. Para piorar a situação dos blaugranas, Julián Álvarez cobrou a falta com maestria e abriu o placar no clássico espanhol válido pela Champions League.
O segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro. O Barcelona, apesar de estar com um jogador a menos, estava no comando do jogo. Aos 52 minutos, após bela jogada Lamine Yamal sofreu uma falta quase no mesmo lugar do gol cochonero, e mais uma vez Rashford, dessa vez na cobrança de falta levou perigo ao gol do Atlético de Madrid e Jean Musso fez uma bela defesa e contou com a ajuda do travessão para impedir o empate do Barcelona. O time da capital esperava o momento certo para atacar e aos 70 minutos após o cruzamento de Ruggeri, o atacante norueguês Sorloth ampliou o placar para o Atlético de Madrid.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Com o resultado, o Barcelona precisará vencer por três gols de diferença em Madrid para avançar direto para as semifinais. Vitória por dois gols leva a decisão para a prorrogação. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (14), às 16h, no Metropolitano.
🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
