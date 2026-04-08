Futebol Internacional

Atlético de Madrid vence Barcelona no Camp Nou pela Champions e quebra escrita de 20 anos

Colchoneros vencem por 2 a 0 em jogo de ida das quartas da Champions

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 08/04/2026
18:10
Atualizado há 1 minutos
Julian Alvarez comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis Gene / AFP)
Julian Alvarez comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis Gene / AFP)
Quatro dias após vencer o Atlético de Madrid na La Liga, o Barcelona viu um tabu histórico cair no Camp Nou nesta quarta-feira (8). Pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, os Colchoneros voltaram a vencer na casa catalã após 20 anos, a última vitória havia sido em 2006. Em uma noite marcada pela ausência de Raphinha e pela expulsão de Cubarsí, o Atleti aproveitou a vantagem numérica para construir a vitória com gols de Julián Álvarez e Sørloth, abrindo caminho para a semifinal continental.

Como foi a partida entre Barcelona e Atlético de Madrid?

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O primeiro tempo seguiu o roteiro esperado: o Barcelona pressionava incansavelmente, explorando as costas do lateral Nahuel Molina com a velocidade de Marcus Rashford. Logo no primeiro minuto, aproveitando essa fragilidade no setor direito do Atleti, o atacante inglês finalizou com perigo, exigindo a primeira grande defesa de Juan Musso. Pouco depois, Rashford e Cancelo tramaram nova jogada que obrigou o goleiro colchonero a trabalhar outra vez.

O time catalão chegou a balançar as redes após um belo passe de Pedri para Lamine Yamal, que serviu Rashford para o gol; no entanto, o lance foi anulado por impedimento do jovem espanhol. Aos 31 minutos, o Atlético sofreu um golpe defensivo: Hancko se lesionou e precisou ser substituído por Marc Pubill.

Contudo, o cenário mudou drasticamente aos 42 minutos. Após falta em Giuliano Simeone, o zagueiro Cubarsí foi expulso após revisão do VAR. Para piorar a situação dos blaugranas, Julián Álvarez cobrou a falta com maestria e abriu o placar no clássico espanhol válido pela Champions League.

Pau Cubarsi recebe cartão vermelho no final do primeiro tempo do jogo de ida das quartas de final da Champions League entre Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis Gene / AFP)
Pau Cubarsi recebe cartão vermelho no final do primeiro tempo do jogo de ida das quartas de final da Champions League entre Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis Gene / AFP)

O segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro. O Barcelona, apesar de estar com um jogador a menos, estava no comando do jogo. Aos 52 minutos, após bela jogada Lamine Yamal sofreu uma falta quase no mesmo lugar do gol cochonero, e mais uma vez Rashford, dessa vez na cobrança de falta levou perigo ao gol do Atlético de Madrid e Jean Musso fez uma bela defesa e contou com a ajuda do travessão para impedir o empate do Barcelona. O time da capital esperava o momento certo para atacar e aos 70 minutos após o cruzamento de Ruggeri, o atacante norueguês Sorloth ampliou o placar para o Atlético de Madrid.

Com o resultado, o Barcelona precisará vencer por três gols de diferença em Madrid para avançar direto para as semifinais. Vitória por dois gols leva a decisão para a prorrogação. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (14), às 16h, no Metropolitano.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

