Futebol Internacional

Yamal manda recado e se mostra pronto para ‘vingança’ contra PSG

Vice na Bola de Ouro, atacante do Barcelona retorna de lesão

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/09/2025
10:45
Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)
Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)
O Barcelona recebeu uma excelente notícia às vésperas de compromissos importantes na temporada. Lamine Yamal, vice na Bola de Ouro de 2025, anunciou em suas redes sociais que está recuperado das dores no púbis que o afastaram dos gramados nas últimas semanas. O camisa 10 publicou um vídeo em suas redes sociais com alguns de seus melhores momentos acompanhado da mensagem: “Ei, estou de volta”.

A expectativa é de que o jovem atacante seja relacionado já neste domingo (28), contra a Real Sociedad, embora a tendência seja de que atue por poucos minutos, com Hansi Flick adotando cautela para que chegue em plenas condições ao duelo da próxima quarta-feira (1), diante do PSG pela fase de liga da Champions League.

O "Sport" aponta que o foco de Yamal se volta para a partida contra o PSG, principalmente após o embate que teve com Ousmane Dembélé pela Bola de Ouro, vencida pelo francês.

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, se prepara para enfrentar o PSG pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Lamine Yamal venceu ‘Bola de Ouro’ do CIES com nota perfeita

O jovem atacante do Barcelona obteve pontuação máxima (100,0) no ranking elaborado pelo CIES, superando jogadore como Kylian Mbappé (98,6) e Pedri (97,5). Já Dembélé, premiado em Paris, apareceu apenas na sétima posição, atrás de nomes como Michael Olise, do Bayern de Munique, e Mohamed Salah, do Liverpool.

circulo com pontos dentroTudo sobre

