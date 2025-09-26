Yamal manda recado e se mostra pronto para ‘vingança’ contra PSG
Vice na Bola de Ouro, atacante do Barcelona retorna de lesão
O Barcelona recebeu uma excelente notícia às vésperas de compromissos importantes na temporada. Lamine Yamal, vice na Bola de Ouro de 2025, anunciou em suas redes sociais que está recuperado das dores no púbis que o afastaram dos gramados nas últimas semanas. O camisa 10 publicou um vídeo em suas redes sociais com alguns de seus melhores momentos acompanhado da mensagem: “Ei, estou de volta”.
A expectativa é de que o jovem atacante seja relacionado já neste domingo (28), contra a Real Sociedad, embora a tendência seja de que atue por poucos minutos, com Hansi Flick adotando cautela para que chegue em plenas condições ao duelo da próxima quarta-feira (1), diante do PSG pela fase de liga da Champions League.
O "Sport" aponta que o foco de Yamal se volta para a partida contra o PSG, principalmente após o embate que teve com Ousmane Dembélé pela Bola de Ouro, vencida pelo francês.
Lamine Yamal venceu ‘Bola de Ouro’ do CIES com nota perfeita
O jovem atacante do Barcelona obteve pontuação máxima (100,0) no ranking elaborado pelo CIES, superando jogadore como Kylian Mbappé (98,6) e Pedri (97,5). Já Dembélé, premiado em Paris, apareceu apenas na sétima posição, atrás de nomes como Michael Olise, do Bayern de Munique, e Mohamed Salah, do Liverpool.
