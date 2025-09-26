menu hamburguer
Futebol Internacional

Manchester City toma decisão sobre futuro de Savinho

As conversas sobre uma renovação avançaram com um desfecho positivo

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/09/2025
09:36
Savinho, atacante do Manchester City (Foto: Reprodução)
Savinho, atacante do Manchester City (Foto: Reprodução)
O Manchester City decidiu o que irá fazer em relação ao contrato do atacante Savinho. De acordo com as informações dos jornalistas Fred Caldeira e Monique Danello, as conversas sobre uma renovação avançaram com um desfecho positivo, garantindo a permanência do brasileiro no clube até 2031.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O interesse de outros clubes como o Tottenham foi um fator que teve peso no processo de renovação. A decisão da diretoria inglesa reforça a confiança no talento do jovem, que vem se destacando com boas atuações desde a sua chegada. Savinho é visto como peça importante no elenco de Pep Guardiola e ganha cada vez mais espaço entre os titulares.

Nos dois primeiros jogos da temporada do Manchester City, Savinho não foi relacionado devido a uma lesão sofrida na pré-temporada. Com as contratações de Cherki e Reijnders, os Sky Blues não entendem a necessidade de buscar novos atletas no mercado com a permanência do camisa 26 no elenco do clube inglês. Segundo a "TNT Sports Brasil", a expectativa é de que o anúncio oficial seja feito em breve.

Savinho no Grupo City

Savinho comemora golaço marcado pelo Manchester City contra a Juventus no Mundial (Foto: Chandan KHANNA / AFP)
Savinho comemora golaço marcado pelo Manchester City contra a Juventus no Mundial (Foto: Chandan KHANNA / AFP)

Savinho surgiu nas categorias de base do Atlético-MG e foi vendido ao Grupo City em junho de 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) e foi jogar pelo Troyes, da França. Ao chegar no Girona por empréstimo, o jogador se destacou na temporada 2023/24 de La Liga, que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior.

Com a Amarelinha, o atacante disputou 13 jogos, com um gol e uma assistência no ciclo. Savinho teve números expressivos em sua primeira temporada pelo Manchester City, com 48 partidas, sendo 36 como titular, além de três gols marcados e 11 assistências.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

