Manchester City toma decisão sobre futuro de Savinho

O Manchester City decidiu o que irá fazer em relação ao contrato do atacante Savinho. De acordo com as informações dos jornalistas Fred Caldeira e Monique Danello, as conversas sobre uma renovação avançaram com um desfecho positivo, garantindo a permanência do brasileiro no clube até 2031.

O interesse de outros clubes como o Tottenham foi um fator que teve peso no processo de renovação. A decisão da diretoria inglesa reforça a confiança no talento do jovem, que vem se destacando com boas atuações desde a sua chegada. Savinho é visto como peça importante no elenco de Pep Guardiola e ganha cada vez mais espaço entre os titulares.

Nos dois primeiros jogos da temporada do Manchester City, Savinho não foi relacionado devido a uma lesão sofrida na pré-temporada. Com as contratações de Cherki e Reijnders, os Sky Blues não entendem a necessidade de buscar novos atletas no mercado com a permanência do camisa 26 no elenco do clube inglês. Segundo a "TNT Sports Brasil", a expectativa é de que o anúncio oficial seja feito em breve.

Savinho no Grupo City

Savinho comemora golaço marcado pelo Manchester City contra a Juventus no Mundial (Foto: Chandan KHANNA / AFP)

Savinho surgiu nas categorias de base do Atlético-MG e foi vendido ao Grupo City em junho de 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) e foi jogar pelo Troyes, da França. Ao chegar no Girona por empréstimo, o jogador se destacou na temporada 2023/24 de La Liga, que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior.

Com a Amarelinha, o atacante disputou 13 jogos, com um gol e uma assistência no ciclo. Savinho teve números expressivos em sua primeira temporada pelo Manchester City, com 48 partidas, sendo 36 como titular, além de três gols marcados e 11 assistências.

