Astro do PSG ficará fora do jogo contra o Barcelona na Champions

Capitão e um dos principais nomes do PSG, o zagueiro Marquinhos não jogará contra o Barcelona na próxima quarta-feira (1), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O brasileiro se tornou desfalque ao lado de Dembélé, eleito melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro, e Doué devido à lesão no quadríceps da perna esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Paris Saint-Germain informou em boletim médico a lesão muscular nesta sexta-feira (26), e os exames aos quais foi submetido analisaram que exigirá um tratamento nas próximas semanas. Marquinhos, inclusive, jogou o clássico contra o Olympique de Marselha com dores.

continua após a publicidade

Marquinhos é um dos pilares defensivos do PSG de Luis Enrique. A ausência do zagueiro brasileiro se soma à de Dembélé, cujo retorno está previsto para depois da pausa para a Data Fifa de outubro. Além da dupla, o jovem Desiré Doué dificilmente estará disponível para o duelo contra o Barcelona, visto que ainda não retornou aos treinos.

Barcelona x PSG na Champions League

Marquinhos comemora classificação do PSG frente ao Bayern no Mundial de Clubes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O confronto entre Barcelona e PSG será um dos destaques da Champions League, onde os clubes se reencontram pela primeira vez no novo formato da competição. Com craques que disputaram o prêmio da Bola de Ouro, como Raphinha, Yamal, Vitinha e Dembélé, ambos os clubes chamam atenção pelo estilo de jogo ofensivo e a qualidade dos atletas.

continua após a publicidade

Os dois times protagonizaram alguns dos jogos mais marcantes da Champions nos últimos anos. Em 2017, o Barça venceu por 6 a 1 no Camp Nou, revertendo um 4 a 0 sofrido na ida — partida que ficou conhecida como "La Remontada". Já em 2021, foi o Paris quem avançou, vencendo por 4 a 1 fora de casa, com atuação de destaque de Kylian Mbappé.

A última vez em que as equipes se enfrentaram na Champions foi nas quartas de final da temporada 2023/24, quando o Barcelona venceu o PSG por 3 a 2 no Parque dos Príncipes, mas tomou a virada na goleada por 4 a 1, em casa, com dois gols de Mbappé.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.