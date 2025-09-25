Após Bola de Ouro, Yamal quer ‘se vingar’ contra PSG

Após ficar em segundo lugar na votação da Bola de Ouro, Lamine Yamal já estaria planejando sua “vingança” contra Dembélé e o PSG. Segundo o jornal catalão “Sport”, o atacante evolui bem na recuperação física, e o principal objetivo do Barcelona – assim como do jovem jogador – é tê-lo de volta contra o time parisiense, pela Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Conforme publicado pelo jornal espanhol, Yamal treinou pela primeira vez após a lesão, mas ainda de forma separada dos companheiros. A boa notícia é que o atacante voltou a trabalhar com bola depois de mais de uma semana apenas na academia. O clube considera animadora a evolução do jogador.

continua após a publicidade

Apesar do progresso, Yamal não deve ser relacionado para o duelo contra o Real Oviedo. A comissão técnica acredita que, na rodada seguinte, contra a Real Sociedad, ele já possa ser incluído na delegação ou até entrar em campo.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

O jogador retornou da cerimônia da Bola de Ouro com o restante do elenco do Barça e embora tenha iniciado o treino do dia na academia, o jornal confirmou que ele realizou atividades em campo, apesar de em baixa intensidade, mas com sensações cada vez melhores.

continua após a publicidade

Além de Yamal, outros astros podem estar voltando

A defesa do Barça sofreu vários contratempos neste início de temporada. No fim da janela de transferências, Íñigo Martínez deixou o clube rumo à Arábia Saudita, o que pegou Hansi Flick de surpresa. Poucos dias depois, em 3 de setembro, Balde se lesionou em um treino, e, na semana passada, foi a vez de Cubarsí sofrer uma pancada contra o Newcastle.

Balde teve uma pequena lesão no tendão da perna esquerda, região delicada devido ao histórico de problemas musculares do lateral. Por isso, o Barcelona adota cautela para definir o cronograma de retorno. Ainda assim, o jogador evolui bem e já voltou a treinar com o grupo na manhã desta terça-feira. Ele ainda não estará disponível para o jogo contra o Real Oviedo e dificilmente atuará diante da Real Sociedad.

Esta terça-feira marca três semanas desde a lesão, com prazo estimado de três a quatro semanas para recuperação. A data marcada pelo clube é 1º de outubro, quando o Barça enfrenta o PSG pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Esta terça-feira marca três semanas desde a sua lesão, e a estimativa para o seu retorno foi fixada em três a quatro semanas, então é muito justo. A data marcada em vermelho, se tudo correr bem, é 1º de outubro, quando o Barça recebe o PSG na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões . De qualquer forma, o jogador está evoluindo bem.

Por sua vez, Pau Cubarsí, substituído contra o Newcastle devido a um problema no joelho, tem feito treinos cautelosos. Apesar de ter sido convocado para enfrentar o Getafe, não atuou na vitória por 3 a 0 no Estádio Johan Cruyff. O zagueiro voltou a trabalhar com o grupo e deve estar à disposição para viajar a Oviedo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.