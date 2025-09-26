A LDU recuperou a aura vencedora do final dos anos 2000 que a consagrou como bicampeã sul-americana. Agora, na primeira metade da década de 2020, o clube volta a ser uma ameaça real aos brasileiros. Em 2023, conquistou a Sul-Americana sobre o Fortaleza e, embora tenha sido derrotada na Recopa pelo antigo freguês Fluminense, acumula duas classificações consecutivas sobre clubes do Brasil nesta edição da Libertadores: Botafogo e São Paulo. Nesse contexto, o jornal espanhol "As" destacou a boa fase da equipe de Quito, ressaltando o momento sólido da equipe nesta temporada.

O veículo considera a LDU como a grande surpresa desta edição da Libertadores, destacando sua capacidade de superar clubes com maior poder financeiro. A publicação, naturalmente, relembra o histórico marcante da entidade equatoriana contra times brasileiros, especialmente o Flu — adversário nas finais vencidas na Libertadores de 2008 e na Sul-Americana de 2009, ambas conquistadas em pleno Maracanã.

Após terminar na primeira colocação do Grupo C, à frente do Flamengo, a LDU eliminou Botafogo e São Paulo em confrontos com roteiros distintos, mas nos quais a superioridade ficou evidente pelo forte desempenho em casa — no Estádio Casa Blanca, beneficiado pela altitude de Quito. Agora, o desafio será diante do Palmeiras, considerado um dos favoritos ao título e presença constante nas fases decisivas da competição. Os confrontos da semifinal estão marcados para as semanas dos dias 22 e 29 de outubro. A seguir, confira a repercussão do "As" sobre a LDU na Libertadores de 2025:

Jornal "As" sobre a LDU na Libertadores de 2025 (Foto: Reprodução)

Tradução: Liga de Quito, o matador de gigantes (título). A seleção equatoriana avançou para as semifinais da Copa Libertadores após uma excelente partida eliminatória contra o São Paulo. Eles já haviam derrotado o Botafogo (subtítulo).

"Mata gigantes" ⚽

— A Liga de Quito é a grande surpresa da Libertadores de 2025. Já estão nas semifinais e todos enfrentam um caminho muito difícil. Eliminaram o atual campeão Botafogo nas oitavas de final e agora completaram uma excelente partida nas quartas de final para eliminar o São Paulo. O time equatoriano não se limita e já espera pelo Palmeiras.

Ricardo Ade, da LDU, comemora vitória sobre o São Paulo na Libertadores, no Morumbi (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Algoz do Tricolor 🫣

— O histórico positivo da Liga de Quito contra adversários brasileiros vem de longa data. Em 2008, conquistou a Libertadores em uma final memorável contra o Fluminense e, um ano depois, repetiu o sucesso contra o mesmo adversário na Sul-Americana. Agora, eliminou dois favoritos brasileiros.

