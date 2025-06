Xabi Alonso pode ter desafios para escalar Real Madrid no Mundial

Xabi Alonso pode ter problemas para escalar o Real Madrid no Mundial de Clubes. A competição terá início no próximo sábado (14) e, além de pouco tempo do novo treinador com o elenco, o clube espanhol tem nove jogadores lesionados.

No início de junho, Xabi Alonso assumiu oficialmente o comando do Real, mas ainda não teve a oportunidade de treinar com todo o elenco. O clube possui nove jogadores lesionados e dez afastados devido às convocações da fase eliminatória da Copa do Mundo.

Thibaut Courtois, Federico Valverde, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga e os brasileiros Endrick e Éder Militão estão lesionados. O time liderado por Xabi espera ter pelo menos uma parte desses atletas de volta até a estreia do Madrid no Mundial, dia 18 de junho.

Valverde é um dos nomes mais promissores para retornar ao elenco. O departamento médico do clube diagnosticou o jogador com uma Lombociática, síndrome derivada de inflamação do nervo ciático, mas tem esperanças de ter o uruguaio de volta. O Meio-Campista desfalcou a seleção do Uruguai nesta data Fifa para repousar e se recuperar visando o Mundial.

O goleiro belga Thibaut Courtois foi diagnosticado com sacroileíte, uma inflamação na articulação sacroilíaca, mas o clube também espera que o atleta esteja em condições para a competição, apesar de ainda ser dúvida.

Carvajal está afastado dos gramados há 6 meses, mas, segundo o Relevo e o Diário As, o espanhol acelerou seu processo de recuperação para voltar ao Real Madrid antes do esperado. Militão, que assim como Carvajal sofreu uma grave lesão ligamentar e precisou passar por cirurgia, entrou na reta final da sua recuperação, e também mira participação no torneio da FIFA.

Além dos lesionados, Alonso espera o retorno de Bellingham, Mbappé, Brahim, Alexander-Arnold, Huijsen, Tchouameni, Modrić, Vinicius, Güler e Lunin, das suas respectivas seleções. Dessa forma, o treinador terá menos de dez dias para trabalhar com a equipe antes da estreia do Mundial.

Antes do Mundial, Reinier deixa o Granada e volta ao Real Madrid

Reinier, revelado pelo Flamengo, em treino pelo Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

O Granada anunciou que Reinier, cria da base do Flamengo, não vai ter seu contrato renovado e vai voltar ao Real Madrid após mais uma temporada emprestado. O jogador brasileiro de 23 anos deixou o Flamengo no início de 2020 e não conseguiu ter oportunidades na equipe merengue, tendo jogado por quatro clubes diferentes sem sucesso na Europa.

Nesta temporada, Reinier disputou 25 partidas pelo Granada, marcou apenas um gol e deu quatro assistências em 24 jogos e 1.281 minutos (uma média de 53 minutos por partida) na segunda divisão espanhola, além de uma partida na Copa do Rei.

O jogador criado nas categorias de base do Flamengo retorna mais uma vez ao Real Madrid para tentar se firmar na equipe na próxima temporada, mas deve ser negociado por empréstimo ou em definitivo.