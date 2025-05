Na manhã deste domingo (25), o Real Madrid publicou um comunicado oficial com mais uma notícia ruim para o torcedor do clube espanhol. Além de Militão e Carvajal, Federico Valverde foi diagnosticado com problemas médicos.

O departamento médico do Real identificou uma Lombociática, síndrome dolorosa caracterizada por uma inflamação do nervo ciático no final da coluna lombar, em Valverde. A lesão não é grave e o tratamento pode ser rápido, mas o clube espera mais informações sobre o quadro do atleta.

Federico Valverde se tornou peça fundamental no Real Madrid. Aos 26 anos, é titular absoluto e desempenha diferentes funções vestindo as cores do clube espanhol. O uruguaio já foi volante, meia, ponta e, mais recentemente, lateral-direito.

Após destacar-se pelo Peñarol, Valverde chegou ao Real Madrid Castilha em 2016, e atua no time principal desde a temporada de 2018/19.

Veja nota oficial do Real Madrid sobre Valverde

Após os exames realizados hoje no nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com lombociática. Aguardando evolução.

Valverde, do Real Madrid, é diagnosticado com Lombociática. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)<br>

Xabi Alonso é o novo treinador do Real Madrid

O que antes era dado como certo, agora é oficial. Xabi Alonso é o novo treinador do Real Madrid. Neste domingo (25), o clube merengue anunciou oficialmente a contratação do técnico espanhol, que comanda o time a partir do dia 1º de junho - já para o Mundial de Clubes. O contrato é válido por três temporadas. Xabi chega em Madrid após excelente trabalho com o Bayer Leverkusen, levando o clube alemão ao melhor desempenho de sua história.