Carvajal não atua pelo Real Madrid há seis meses após se lesionar em um jogo do Campeonato Espanhol. O lateral-direito da seleção espanhola é uma das grandes lideranças técnicas e esportivas do elenco do clube Merengue e fez muita falta ao longo da temporada para o time de Carlo Ancelotti. Mais de 200 dias depois da lesão, Carvajal dá indícios de pode retornar aos gramados em breve para disputar o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Carvajal de volta aos treinos com bola no Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Segundo o Relevo e o Diário As, Carvajal acelerou seu processo de recuperação para voltar ao Real Madrid antes do esperado. A estimativa de recuperação do jogador era de 8 a 10 meses, e com o prazo, Carvajal voltaria aos treinos só a partir de junho.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

No entanto, o atleta de 33 anos deve retornar para partidas do Real Madrid a partir do dia 18 junho, quando o clube estreia no Mundial. O lateral-direito sempre se manteve próximo aos companheiros de equipe durante sua recuperação. Frequentou jogos, vestiários, treinos para motivar a equipe.

Em busca do título que pode salvar a temporada que não atingiu as expectativas do clube, Carvajal pode ser uma nova arma para o Real Madrid no Mundial. A iminente chegada de Alexander-Arnold para ocupar a lateral direita não diminui a importância da possível volta de Carvajal aos jogos.

continua após a publicidade

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Relembre a lesão de Carvajal que enfraqueceu elenco do Real Madrid

No dia 05 de outubro, Carvajal sofreu uma lesão grave no jogo contra o Villareal e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo do jogo vencido por 2 a 0 pelo Real Madrid em La Liga.

Carvajal sofre lesão em jogo do Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

Em dividida com Yeremy Pino, Carvajal tentou dar um chutão e ficou com o joelho preso entre as pernas do oponente. Ao cair no chão, gritou por conta da dor e deixou o Santiago Bernabéu chorando.

A perda de Carvajal gerou um grande problema para o Real Madrid, já que apenas Lucas Vázquez substituía o lateral-direito. Apesar de ter surgido como atacante, Vázquez assumiu a nova função há algumas temporadas.

No entanto, quando Lucas foi desfalque, Ancelotti precisou improvisar atletas como Valverde e Asencio pelo setor. O time foi enfraquecido no setor defensivo, que se tornou um dos pontos mais fracos do Real Madrid na temporada.

Jogos do Real na fase de grupos do Mundial

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Charlotte

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia