Posição de Bellingham no Real Madrid vira incógnita; entenda

Faltando duas semanas para assumir o comando do Real Madrid, Xabi Alonso tem um quebra-cabeça para resolver: onde Jude Bellingham vai jogar? O meio-campista inglês, que já atuou em várias posições - pela direita, pelo centro e até mais recuado - será peça-chave no novo projeto merengue. Alonso, embora ainda discreto sobre sua proposta tática, já indicou que vê Bellingham como um meio-campista central e planeja aproveitá-lo de maneira mais eficiente.

Com o fim da atual temporada, o papel de Bellingham nos onze titulares do Real Madrid se tornou um dos principais temas de debate. A chegada de Mbappé e a formação do novo quarteto ofensivo do clube obrigaram o jogador de 21 anos a oscilar entre o meio de campo e o ataque. Em sua primeira temporada no time espanhol, o inglês se destacou como meia-atacante, sendo peça fundamental no equilíbrio da equipe.

Entretanto, com a contratação do astro francês, Bellingham passou a atuar de forma mais recuada, o que afetou diretamente seus números. Ancelotti tentou várias alternativas ao longo da temporada, fazendo o jogador se movimentar entre o meio, a esquerda e à direita do campo. Mesmo com o esforço, Bellingham terminou a temporada regular com 14 gols - nove a menos que no ano anterior, mesmo tendo disputado oito partidas a mais.

Xabi Alonso terá dor de cabeça para escalar Jude Bellingham

Na temporada 2024/25, Bellingham teve menos presença na grande área, atuando com mais frequência pelo lado direito do meio-campo. Embora tenha finalizado menos e marcado menos gols, contribuiu com mais amplitude e presença em diferentes setores do campo, tornando-se um jogador mais completo - ainda que menos incisivo ofensivamente.

Bellingham comemora gol decisivo pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

Essa disposição de Bellingham para se sacrificar pela equipe chamou a atenção de Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa. Durante a pausa internacional de março, o treinador comentou.

- Jude está sempre disposto a dar tudo de si, mas precisamos ajudá-lo para que, dentro de uma estrutura, ele jogue de forma mais econômica e ainda tenha o mesmo impacto - ou talvez até mais. Talvez jogando com um pouco mais de disciplina, para conservar energia para os momentos decisivos - aifrmou o treinador alemão.

Durante os próximos amistosos contra Andorra e Senegal, Tuchel será o primeiro a testar esse novo modelo. Depois disso, caberá a Xabi Alonso encontrar o equilíbrio ideal entre o talento de Bellingham e o funcionamento coletivo do Real Madrid.

- Para Jude, quase qualquer lugar pode ser especial porque ele é um jogador especial. Eu o vejo como um meio-campista, e com o potencial que ele tem, pode ser ainda mais eficiente - afirmou Alonso.

