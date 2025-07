Um dos destaques do Borussia Dortmund na temporada, Karim Adeyemi foi sincero e demonstrou ignorância ao ser questionado sobre o Monterrey, adversário das oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista nesta segunda-feira (30), véspera do duelo, o atacante afirmou não ter assistido a partidas da equipe do México. Além disso, admitiu conhecer apenas o zagueiro Sérgio Ramos do elenco rival.

— Falando por mim, não assisti aos jogos deles. No fim, é o mesmo de todo time: serão agressivos e, claro, querem ganhar. Sobre os jogadores, preciso ser honesto, eu não leio sobre os jogadores e não me lembro os nomes. O único jogador que conheço é o Sergio Ramos e, para mim, não importa quem vamos enfrentar, só quero ganhar o jogo — declarou Adeyemi.

Sobre o experiente defensor espanhol, o jovem de 23 anos do Dortmund se disse ansioso pelo duelo e rasgou elogios ao espanhol

— É um grande jogador. Se não for o melhor, é um dos melhores defensores de todos os tempos. Como um jogador jovem, quero jogar com os melhores e espero ansiosamente este duelo - destacou o atacante alemão.

Adeyemi sobre jogadores mexicanos

Adeyemi foi perguntado, ainda, se saberia nomear algum jogador mexicano. Com dificuldades, o atacante aurinegro se referiu a Guillermo Ochoa como "o goleiro que está há um bom tempo lá". Atualmente, o veterano defente a Salernitana, da Itália.

— Um jogador mexicano? Não sei o nome, mas o goleiro do México (Ochoa) está um bom tempo lá. Eu assisto a Copa do Mundo e o vejo jogando, acho que é um jogador importante para eles — disparou o titular do Borussia Dortmund.

