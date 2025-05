Carlo Ancelotti já tem acordo para deixar o Real Madrid, diz jornal

O técnico Carlo Ancelotti já tem um acordo, ainda que verbal, para encerrar o contrato com o Real Madrid. A informação é do "The Athletic", braço esportivo do New York Times. A CBF aguarda o término do vínculo do treinador italiano com o clube espanhol para avançar nas negociações e definir, finalmente, quem será o treinador da Seleção Brasileira. E Ancelotti sempre foi o preferido.

"As conversas com o Real Madrid sobre os detalhes de sua saída estão em andamento, o que depende em grande parte de um acordo sobre seu salário para o ano restante de contrato no Bernabéu", informou o The Athletic nesta segunda-feira (5).

"Um acordo verbal já foi firmado e, pendentes as formalidades, um anúncio oficial confirmando a saída de Ancelotti é esperado antes do final da temporada do campeonato. Isso pode ocorrer logo após o Clássico de domingo contra o Barcelona", acrescentou o site.

Ancelotti evita falar sobre saída do Real Madrid

No sábado, Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e, como tem feito reiteradas vezes desde que seu nome surgiu como provável técnico da Seleção Brasileira, foi evasivo.

— Tenho muito carinho pelo meu clube (Real Madrid), meus jogadores, torcedores e muito respeito por todos. Meu futuro será decidido no dia 25. O que vai acontecer? Eu não sei. Seja o que for, será uma despedida fantástica, porque tenho muito carinho pelo clube. Nunca entrarei em conflito com o clube, nem no último dia, seja ele em 25 de maio, em 2026 ou 2030 — declarou o técnico italiano.

A CBF ficou perto de assinar um termo de compromisso com Ancelotti no fim de abril, mas o técnico se recusou a firmar o documento. Apesar disso, a confederação ainda acredita em um desfecho positivo, a ponto de já considerar enviar a lista com os pré-convocados para os jogos com Equador e Paraguai sem a assinatura de nenhum técnico.