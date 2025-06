O Real Madrid vai enfrentar a Juventus pelas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (1). Na véspera do jogo, Xabi Alonso falou com a imprensa em entrevista coletiva e garantiu que dois titulares do time espanhol voltarão a ser relacionados na partida contra o time italiano.

Éder Militão no treinamento para Real Madrid x Juventus (Foto: Divulgação / Real Madrid)

— Tanto o Dani [Carvajal] quanto o Éder [Militão] estarão no elenco amanhã. Será importante para eles e para o time. O banco desempenha um papel muito importante quando vemos jogadores do calibre deles se esforçando. O nível competitivo exigirá mais minutos. Mas quando estiver em forma,

o Carva será muito importante, assim como o Militão — anunciou.

A dupla está afastada dos gramados desde o ano passado. Com uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito, Militão não joga desde novembro. Carvajal, lateral-direito e capitão do Real Madrid, teve uma lesão semelhante no mesmo joelho que o brasileiro e não atua pelo clube espanhol desde outubro do ano passado.

Os dois pilares da defesa do Real Madrid aceleraram suas recuperações para poderem atuar pelo time no Mundial de Clubes. Eles ficarão à disposição pela primeira vez na competição.

O caso de Mbappé

Assim como os colegas de elenco, Mbappé ainda não atuou pelo Real Madrid no Mundial de Clubes. O camisa 9 do time espanhol sofreu com uma gastroenterite aguda antes no início da participação do Real na competição. Ele precisou ser hospitalizado no dia 19 de junho e perdeu uma série de atividades do clube nos Estados Unidos.

O artilheiro do Real Madrid na temporada voltou a treinar com o grupo no dia 24 de junho e surgiu visivelmente mais magro após a internação. Nesta segunda-feira, Xabi Alonso atualizou as condições do jogador e falou sobre as chances de ter o camisa 9 em campo.

Mbappé no treinamento antes de Real Madrid x Juventus, pelo Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

— Ele está bem. Estamos conversando dia após dia. Ele está se sentindo melhor. Amanhã de manhã conversaremos e tomaremos uma decisão [...] Muitas. Não sei quantas. Mas há muitas opções para experimentar — falou.

Real Madrid x Juventus pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Real Madrid x Juventus

Oitavas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: terça-feira, 1º de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (POL); Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes)

📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)