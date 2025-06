As escalações de Manchester City e Al-Hilal já foram divulgadas para o confronto pelo Mundial de Clubes. As equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de final da competição. O técnico Pep Guardiola optou por entrar com força máxima, mas Rodri ainda não tem condições de se firmar como titular da equipe.

Ainda em recuperação de lesão grave sofrida no jolho na última temporada, Rodri começará a partida no banco de reservas. Na última partida do City, o meia espanhol até foi titular, mas o técnico optou por preservar o atual vencedor da Bola de Ouro.

O Manchester City chega às oitavas de final com uma campanha perfeita até então - três vitórias em três jogos na fase de grupos. O último foi uma goleada contra a Juventus, em partida que valia a liderança do grupo.

Pelo Al-Hilal, a principal arma ofensiva será Marcos Leonardo, que fez gol na última rodada contra o Pachuca. O brasileiro chega com a moral elevada após a partida contra os mexicanos e terá a missão de substituir o capitão e destaque da equipe, Salem Al-Dawsari, que se lesionou e não joga mais o mundial.

🔵Escalação do Manchester City

Escalações de Manchester City x Al-Hilal: voltando de lesão, Rodri será reserva (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

⚽ GOL: Ederson

⚽ LD: Matheus Nunes

⚽ ZAG: Rúben Dias

⚽ ZAG: Gvardiol

⚽ LE: Ait-Nouri

⚽ MC: Gundogan

⚽ MC: Reijnders

⚽ MEI: Bernardo Silva

⚽ ATA: Savinho

⚽ ATA: Doku

⚽ ATA: Haaland

🔵Escalação do Al-Hilal

Escalações de Manchester City x Al-Hilal: Inzaghi entrará com força máxima (Foto: Alex Grimm/Getty Images/AFP)

⚽ GOL: Bono

⚽ LD: João Cancelo

⚽ ZAG: Moteb

⚽ ZAG: Koulibaly

⚽ LE: Lodi

⚽ MC: N. Al-Dawsari

⚽ MC: Rúben Neves

⚽ MC: Kanno

⚽ MC: Milinkovic-Savic

⚽ ATA: Malcom

⚽ ATA: Marcos Leonardo

Manchester City e Al-Hilal se enfrentam em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e CazéTV.

O vencedor deste confronto encara o Fluminense nas quartas de final, que venceu a Inter de Milão por 2 a 0 e passou de fase.

