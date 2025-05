Saída de Modric representa fim de trio histórico do Real Madrid

Nesta quinta-feira (22), Luka Modric e o Real Madrid anunciaram que seguirão por rumos diferentes. O jogador deixará o clube ao fim da temporada, após 13 anos de um bonito casamento. Aos 39 anos, o croata coleciona memórias, títulos e história com a camisa madrilenha. Com sua saída, a era do tridente do meio de campo formado por Modric, Kroos e Casemiro se encerra.

Luka Modric anunciou sua saída da equipe madrilenha na manhã desta quinta-feira. O jogador não terá seu contrato renovado para a próxima temporada e se despede da equipe após 13 anos de serviços prestados. Havia a expectativa de que Modric renovasse por mais algum tempo para disputar o Mundial de Clubes, mas sua despedida está marcada para o próximo sábado (24), na última rodada de La Liga, quando o Real Madrid enfrentará a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.

Tridente histórico do meio de campo do Real Madrid chega ao fim

"Que jornada, meu amigo!": foi com essas palavras que Kroos resumiu a história de Modric no Real Madrid. Ambos dividiram o gramado até 2024, quando o alemão anunciou sua aposentadoria do futebol. Casemiro, o outro membro do "Triângulo das Bermudas", se despediu ainda em 2023, negociado com o Manchester United.

Casemiro, Kroos e Modric dominaram o meio-campo do Real Madrid por quase uma década (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O termo "Triângulo das Bermudas" foi criado por Ancelotti para denominar o trio de meio de campo. Para o treinador italiano, toda bola que invadia a zona deles desaparecia. A expressão não é à toa, já que os três jogadores marcaram uma era no futebol mundial, estabelecendo um domínio na Europa em 2014, que perdurou até 2022, quando o brasileiro decidiu seguir outro rumo.

Juntos, os jogadores tinham uma química incrível no meio de campo do Real Madrid. Eles preenchiam exatamente o que faltava ao outro e, por isso, formaram um trio lendário. Financeiramente, os três custaram ao clube apenas 66 milhões de euros. A título de comparação, Bellingham, meio-campista titular da equipe, custou 103 milhões aos cofres do time madrilenho. O custo-benefício era o melhor que o futebol poderia oferecer.

O começo e o fim do trio histórico

A união de Luka Modric, Casemiro e Toni Kroos se consolidou após a saída do técnico Rafa Benítez, na temporada 2015/16. Foi ali que Casemiro passou a ganhar mais espaço no time titular, e o trio começou a escrever sua história. Juntos, iniciaram 156 partidas, vencendo 97 e perdendo apenas 26. Se consideradas as vezes em que os jogadores saíram do banco, esse número passa de 200 jogos.

Modric foi o primeiro a vestir a camisa do Real Madrid, chegando no fim de agosto de 2012. Casemiro desembarcou pouco depois, inicialmente para atuar no Real Madrid Castilla, até se firmar no elenco principal após uma passagem pelo Porto. Em 2014, foi a vez de Kroos se juntar ao grupo.

Com a saída de Modric ao final da temporada 2024/25, o lendário “Triângulo das Bermudas” do meio-campo merengue chega oficialmente ao fim. Juntos, conquistaram 21 títulos, incluindo cinco Champions League, três La Ligas, três Mundiais de Clubes e três Supercopas da Espanha - uma jornada histórica que marcou época no futebol mundial.

