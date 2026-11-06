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Xabi Alonso elogia Estêvão, mas faz mistério sobre sequência como titular

Técnico do Chelsea exaltou exibição do brasileiro contra o Manchester United

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 14:03
Atualizado há 2 minutos
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Estêvão olha para a bola no duelo entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League
Estêvão olha para a bola no duelo entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso elogiou Estêvão, mas fez mistério sobre a sequência do brasileiro na equipe titular. Em coletiva, o treinador exaltou o impacto positivo que o camisa 41 teve na partida contra o Manchester United, no último fim de semana.

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- Foi muito bom para ele, para a equipe, que ele tenha tido um impacto tão grande. Tínhamos tomado a decisão, e ele sabia como seria o jogo, e aquele jogo era muito importante para ele, e também para a equipe.

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No entanto, Xabi Alonso não indicou se Estêvão seguiria na equipe titular contra o Sunderland, no domingo (8). O treinador deve contar com a volta de Cole Palmer, que é um dos concorrentes do brasileiro dentro do elenco do Chelsea.

Contra o Manchester United, Estêvão finalizou seis vezes e foi o jogador que mais chutou na partida. Além disso, o camisa 41 marcou dois gols, embora eles tenham sido anulados por conta de impedimentos.

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A expectativa por ver Estêvão mais tempo dentro de campo é grande entre a imprensa inglesa, mas também entre os torcedores do Chelsea. A joia é vista como uma das melhores promessas do mundo do futebol e já demonstrou do que é capaz na última temporada.

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