Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalações
Sevilla x Alavés: pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027.
O Sevilla recebe o Alavés nesta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela La Liga 2026/27. As equipes entram em campo em busca de recuperação após derrotas na rodada anterior. O time da casa ocupa a sexta posição, com 17 pontos, enquanto os visitantes somam 12 e aparecem em 11º lugar. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Sevilla chega ao confronto após perder por 3 a 1 para o Getafe, no último domingo (1º). Com 17 pontos, a equipe ocupa a sexta posição na tabela e busca voltar a vencer para se manter na parte de cima da classificação. Antes do compromisso pelo Campeonato Espanhol, o time também conquistou uma vitória por 3 a 0 sobre o Toledo, pela Copa do Rei.
O Alavés, por sua vez, tenta se recuperar da goleada sofrida por 6 a 1 diante do Barcelona, no último sábado (31). A equipe comandada por Quique Flores tem 12 pontos e está na 11ª colocação. O time busca melhorar seu desempenho como visitante, já que ainda não venceu fora de casa nesta edição do campeonato.
Ficha técnica
SEVILLA X ALAVÉS
🏆 Competição: La Liga 2026/27
📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha
📺 Transmissão: CazéTV
Prováveis escalações
Sevilla: Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Kike Salas, Castrín, Gabriel Suazo, Chidera Ejuke, Youssouf Fofana, Lucien Agoumé, Félix Correia, Isaac Romero, Lucas Stassin
Alavés: Antonio Sivera, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Youssef Enríquez, Ángel Pérez, Abde Rebbach, Carlos Benavidez, Denis Suárez, Ander Guevara, Lucas Boyé
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