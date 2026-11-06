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Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Sevilla x Alavés: pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 12:31
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La Liga 2026/2027 - Sevilla x Alavés
Onde assistir ao vivo a partida entre Sevilla e Alavés pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Sevilla recebe o Alavés nesta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela La Liga 2026/27. As equipes entram em campo em busca de recuperação após derrotas na rodada anterior. O time da casa ocupa a sexta posição, com 17 pontos, enquanto os visitantes somam 12 e aparecem em 11º lugar. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.

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Ficha do jogo

SEV
ALA
Campeonato
La Liga 2026/2027
Data e Hora
06/11/2026, 17:00
Local
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

O Sevilla chega ao confronto após perder por 3 a 1 para o Getafe, no último domingo (1º). Com 17 pontos, a equipe ocupa a sexta posição na tabela e busca voltar a vencer para se manter na parte de cima da classificação. Antes do compromisso pelo Campeonato Espanhol, o time também conquistou uma vitória por 3 a 0 sobre o Toledo, pela Copa do Rei.

O Alavés, por sua vez, tenta se recuperar da goleada sofrida por 6 a 1 diante do Barcelona, no último sábado (31). A equipe comandada por Quique Flores tem 12 pontos e está na 11ª colocação. O time busca melhorar seu desempenho como visitante, já que ainda não venceu fora de casa nesta edição do campeonato.

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Ficha técnica

SEVILLA X ALAVÉS

🏆 Competição: La Liga 2026/27
📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha
📺 Transmissão: CazéTV

Prováveis escalações

Sevilla: Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Kike Salas, Castrín, Gabriel Suazo, Chidera Ejuke, Youssouf Fofana, Lucien Agoumé, Félix Correia, Isaac Romero, Lucas Stassin

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Alavés: Antonio Sivera, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Youssef Enríquez, Ángel Pérez, Abde Rebbach, Carlos Benavidez, Denis Suárez, Ander Guevara, Lucas Boyé

La Liga 2026/2027 - Sevilla x Alavés
Onde assistir ao vivo a partida entre Sevilla e Alavés pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

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