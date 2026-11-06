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Colômbia chama Arias, e Palmeiras chega a 4 convocados para Data Fifa

Meia-atacante estará à disposição para os amistosos contra o Chile em novembro

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/11/2026 12:21
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Jhon Arias foi convocado pela seleção colombiana para os amistosos contra o Chile. Com o chamado, o Palmeiras chega a quatro representantes na última Data Fifa da temporada.

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Além do meia-atacante, o lateral-esquerdo Piquerez defenderá o Uruguai, enquanto Flaco López e Giay foram selecionados pelo técnico Lionel Scaloni para integrar a equipe argentina.

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A Colômbia entra em campo no dia 13 de novembro, em Cali, para enfrentar o Chile. Quatro dias depois, volta a enfrentar o rival Sul-amaeicano, dessa vez em Santigo. O último compromisso acontece cerca de 24 horas antes de o Palmeiras voltar a entrar em campo.

No dia 18, o Palmeiras visita o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria alviverde trabalha nos bastidores para viabilizar a liberação de alguns convocados. Uma das possibilidades em discussão é permitir que os jogadores disputem os primeiros compromissos por suas seleções e retornem ao Brasil antes do encerramento da Data Fifa, a tempo de serem relacionados para o confronto diante da Raposa.

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Assim como ocorreu nas últimas Datas Fifa, o Palmeiras prepara uma operação especial para antecipar o retorno dos jogadores convocados, com a utilização de voos fretados. A situação dos paraguaios, que ainda não tiveram a lista de convocados divulgada, é a que mais preocupa a diretoria, já que a equipe disputará compromissos na Ásia, o que representa um deslocamento maior de volta ao Brasil.

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Antes da pausa para os amistosos internacionais, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, disputada no Allianz Parque, o time alviverde venceu por 1 a 0, com gol do meia-atacante Mauricio.

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Confira a convocação da Colômbia

Convocação da Colômbia: jogadores da seleção colombiana masculina de maiores em cartões com nomes visíveis.
Arias, do Palmeiras, foi convocado para defender a Colômbia na Data Fifa (Foto: Reprodução)
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