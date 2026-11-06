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Gabriel Jesus reencontra Atlético de Madrid com retrospecto positivo

Atacante do Barcelona participou de dois confrontos eliminatórios contra os espanhóis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 13:19
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Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions
Gabriel Jesus comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Gabriel Jesus terá o Atlético de Madrid pela frente neste domingo (8), em um confronto direto pela liderança de La Liga. Além da importância do resultado para o Barcelona, o duelo coloca o atacante diante de um adversário contra quem acumula duas classificações na Champions League, em passagens por Manchester City e Arsenal.

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O retrospecto começou em abril de 2022, quando o brasileiro defendia o Manchester City. Na ocasião, Jesus participou da partida de ida das quartas de final, vencida pelos ingleses por 1 a 0. No confronto de volta, disputado na Espanha, a equipe de Pep Guardiola empatou em 0 a 0 e confirmou a vaga na semifinal. O atacante, porém, não esteve em campo, pois cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

A segunda classificação aconteceu na temporada 2025-26, quando Jesus vestia a camisa do Arsenal. O brasileiro atuou no primeiro jogo da semifinal, que terminou empatado em 1 a 1. Na volta, acompanhou do banco de reservas a vitória dos ingleses por 1 a 0, resultado que garantiu a presença dos Gunners na decisão.

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Gabriel Jesus aponta Palmeiras como único time que jogaria no Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)
Gabriel Jesus comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Números de Gabriel Jesus pelo Barcelona

No Barcelona, Gabriel Jesus soma quatro gols e duas assistências em dez partidas disputadas. Considerando o tempo efetivamente em campo, o atacante participa diretamente de um gol a cada 47,7 minutos, sem contabilizar os acréscimos.

O brasileiro também alcançou uma marca na história da Champions League nesta temporada. Com o gol marcado na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Holanda, chegou a 27 na competição e igualou Rivaldo como o quarto brasileiro com mais gols no torneio.

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O momento no futebol europeu também mantém Gabriel Jesus no radar de Carlo Ancelotti. Embora não tenha sido convocado para a próxima Data Fifa, o atacante já foi citado pelo treinador em declarações recentes como um jogador que segue sendo acompanhado pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

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