Mourinho não garante titularidade de Vini Jr no Real Madrid
Técnico foi questionado sobre recentes desempenhos do brasileiro
Técnico do Real Madrid, José Mourinho não garantiu uma titularidade para Vini Jr após a pausa da Data Fifa. Em coletiva, o português foi questionado sobre os recentes desempenhos do brasileiro, elogiou o atacante, mas afirmou que o coletivo está em primeiro lugar.
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- Para mim, o mais importante é a equipe. Nunca por vontade própria quis prejudicar uma equipe para beneficiar um jogador. Quando voltarmos a normalidade e Vini Jr estiver disponível, farei minha gestão. Como treinador, não penso jogo a jogo, mas também na sequência. Contra o AEK Atenas era jogo para o Vini para dar descanso a outros jogadores, como Arda Güler. Tenho que fazer tudo para ter meus atletas no mais alto nível.
Na sequência, José Mourinho elogiou Vini Jr e relembrou o potencial do brasileiro em decidir partidas. O treinador afirmou acreditar na reviravolta do camisa sete, que não participará do jogo contra o Valencia, pela 12ª rodada da La Liga.
- Acreditar sempre no verdadeiro potencial do jogador. Um jogador ruim será ruim independentemente das tentativas para melhorar. E um jogador bom, nos momentos ruins, te deixa uma porta aberta para que possa voltar a situação normal. Se fosse outro jogador e não Vinicius no jogo contra o AEK Atenas, diriam que foi uma partida normal. O Vinicius do ano passado me eliminou na Champions e tem que continuar trabalhando. Mas na hora de decidir, a equipe está acima de qualquer jogador.
Neste sábado (7), o Real Madrid visita o Valencia, mas Vini Jr não estará à disposição do técnico José Mourinho. O brasileiro cumprirá seu último jogo de suspensão na La Liga após ser expulso contra o Villarreal, no dia 10 de outubro.
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