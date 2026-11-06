Mourinho não garante titularidade de Vini Jr no Real Madrid

Técnico do Real Madrid, José Mourinho não garantiu uma titularidade para Vini Jr após a pausa da Data Fifa. Em coletiva, o português foi questionado sobre os recentes desempenhos do brasileiro, elogiou o atacante, mas afirmou que o coletivo está em primeiro lugar.

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- Para mim, o mais importante é a equipe. Nunca por vontade própria quis prejudicar uma equipe para beneficiar um jogador. Quando voltarmos a normalidade e Vini Jr estiver disponível, farei minha gestão. Como treinador, não penso jogo a jogo, mas também na sequência. Contra o AEK Atenas era jogo para o Vini para dar descanso a outros jogadores, como Arda Güler. Tenho que fazer tudo para ter meus atletas no mais alto nível.

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Na sequência, José Mourinho elogiou Vini Jr e relembrou o potencial do brasileiro em decidir partidas. O treinador afirmou acreditar na reviravolta do camisa sete, que não participará do jogo contra o Valencia, pela 12ª rodada da La Liga.

- Acreditar sempre no verdadeiro potencial do jogador. Um jogador ruim será ruim independentemente das tentativas para melhorar. E um jogador bom, nos momentos ruins, te deixa uma porta aberta para que possa voltar a situação normal. Se fosse outro jogador e não Vinicius no jogo contra o AEK Atenas, diriam que foi uma partida normal. O Vinicius do ano passado me eliminou na Champions e tem que continuar trabalhando. Mas na hora de decidir, a equipe está acima de qualquer jogador.

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Neste sábado (7), o Real Madrid visita o Valencia, mas Vini Jr não estará à disposição do técnico José Mourinho. O brasileiro cumprirá seu último jogo de suspensão na La Liga após ser expulso contra o Villarreal, no dia 10 de outubro.

Vini Jr em ação com a bola no duelo entre AEK Atenas e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Aris Messinis/AFP)

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