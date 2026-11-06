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Futebol espanhol prepara homenagem a Jesús de Miguel em todas as partidas da rodada

Jogadores entrarão em campo com camisas especiais, haverá minuto de silêncio e partidas das duas principais divisões serão adiadas após a morte do atleta do Tenerife

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 07:30
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Jogador de futebol com o número 9 correndo em campo, torcedores ao fundo.
Foto: Divulgação | Tenerife

O futebol espanhol prestará uma homenagem conjunta a Jesús de Miguel, jogador do CD Tenerife que morreu recentemente. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a LaLiga e a Liga F anunciaram uma série de iniciativas que serão realizadas nos estádios durante a próxima rodada, entre os dias 6 e 9 de novembro. A campanha terá como lema "Siempre En Nuestro Recuerdo" (Sempre em Nossa Memória).

Logotipos da LaLiga, RFEF e Liga F com o lema &quot;SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO&quot;.
Evento da LaLiga em homenagem a Jesús de Miguel (Foto: Divulgação)

Como será a homenagem a Jesús de Miguel

Antes das partidas, os titulares das duas equipes entrarão juntos em campo usando camisas especiais com o número 9 e a mensagem em homenagem ao jogador. Em seguida, os atletas formarão um semicírculo, com os braços entrelaçados, próximo ao local onde ocorreu o incidente na última segunda-feira.

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Os capitães das equipes, que entrarão por último, depositarão uma coroa de flores em memória de Jesús de Miguel. Na sequência, será respeitado um minuto de silêncio, com a imagem do jogador exibida nos telões dos estádios. Ao fim do momento, jogadores e torcedores prestarão homenagens com aplausos.

A lembrança também estará presente durante as partidas. Na primeira paralisação após os nove minutos de jogo, em referência ao número utilizado pelo atleta, o árbitro interromperá o confronto para a exibição de um vídeo em sua homenagem. Os jogadores aplaudirão em campo antes da retomada.

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O minuto de silêncio também será realizado nas demais competições nacionais organizadas pela RFEF e pela Liga F durante o período.

Tenerife fará cerimônia no estádio

O CD Tenerife também organizará uma cerimônia oficial em memória do jogador no sábado (7), no Estádio Heliodoro Rodríguez López. O evento começará às 18h, no horário das Ilhas Canárias (15h de Brasília), e será aberto aos torcedores.

A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal LaLiga, pelo canal oficial da LaLiga no YouTube e pelos canais da RFEF.

Jogos são adiados na Espanha

Além das homenagens, três partidas da LaLiga foram adiadas: Castellón x Eibar, Granada x Tenerife e FC Andorra x Mallorca. Na Liga F Moeve, o confronto entre Costa Adeje Tenerife e Deportivo Alavés também não será disputado na data prevista.

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As novas datas dos quatro jogos serão anunciadas posteriormente. A RFEF, a LaLiga e a Liga F manifestaram solidariedade aos familiares e amigos de Jesús de Miguel, aos companheiros de equipe e a toda a comunidade do Tenerife.

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