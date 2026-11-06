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Monaco não convence em 'vitória morna', e Filipe Luís faz ponderação

Clube francês conquistou triunfo na Conference League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 14:55
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Jogador do Monaco, com cabelo preso, em campo durante a vitória sobre o Nordsjaelland pela Conference League.
Filipe Luís na vitória do Monaco sobre o Nordsjaelland, pela Conference League (Foto: Divulgação)

O Monaco venceu, mas não convenceu o público após o triunfo por 2 a 0 sobre o Nordsjaelland, pela 3ª rodada da Conference League. Um dos jornais mais conceituados da França, o "L'Équipe" afirmou que a equipe de Filipe Luís teve uma atuação "morna" e conquistou um resultado de forma "suada".

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O diário francês afirmou que o confronto entre Monaco e Nordsjaelland foi um bom remédio para dormir e encerrar com noites inquietas. Diante de um estádio praticamente vazio, Minamino e Detourbet foram considerados os únicos destaques positivos.

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Em coletiva após a vitória do Monaco, Filipe Luís elogiou a postura da equipe, mas também fez algumas ponderações com relação a atuação. O treinador não gostou do que viu na etapa inicial, mas exaltou a participação de Minamino.

- Eu sabia como o Nordsjaelland jogava, com uma boa construção de jogo desde a defesa, mas arriscando bastante ao atacar o goleiro, o que às vezes dificultava a nossa saída de bola. E devo dizer que fomos muito lentos nos passes no primeiro tempo e muito passivos com a posse de bola, mesmo não sendo fácil encontrar passes para dentro da área contra uma defesa compacta. Então fizemos alguns ajustes e os jogadores responderam muito bem. Eles começaram a recuperar a confiança com a bola conforme os minutos passavam e também se tornaram mais presentes na área. Mas quando você se aproxima do gol, precisa de jogadores que sejam perigosos, que arrisquem e que façam infiltrações verticais, como Minamino, atacando os espaços com muita eficiência.

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Na Conference League, o Monaco de Filipe Luís mantém 100% de aproveitamento e está próximo de conquistar uma vaga direta às oitavas de final. No entanto, a atuação não convence a opinião pública em meio as más atuações e resultados recentes no Campeonato Francês, onde a equipe não vence há quatro jogos.

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