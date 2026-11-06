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Espanhóis questionam convocação de Raphinha na Seleção Brasileira

Jogador é o artilheiro do Barcelona na temporada e peça chave de Hansi-Flick

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 12:21
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Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa
Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa (Foto: Josep Lago/AFP)

A convocação de Raphinha para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura vem sendo alvo de polêmica na Espanha. Artilheiro do Barcelona na temporada, o brasileiro retornou machucado do último compromisso com a Amarelinha e desfalcou o clube em dois jogos.

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Em um programa da Rac1, o jornalista Joan Poquí se mostrou indignado com a convocação do jogador, mas também com a postura de Raphinha. O profissional também contestou a atitude do Barcelona, que deveria ter lutado pela permanência de seu artilheiro na opinião do repórter.

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- Não tem nenhum sentido ir para Singapura jogar dois amistosos com o Brasil. Não tem sentido ele ter se lesionado nas últimas três Datas Fifas e voltar. Eu tiraria a faixa de capitão de Raphinha agora mesmo. E quando voltar lesionado e não puder jogar... Parece que o Barcelona está reservando jogadores para que joguem com suas seleções. É uma vergonha. É intolerável.

Na Radio Marca, o jornalista David Sánchez demonstrou preocupações com relação a condição física de Raphinha. O espanhol questionou a decisão de Carlo Ancelotti em chamar o astro do Barcelona mesmo sabendo que não estaria 100% fisicamente.

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- Raphinha foi convocado novamente para a seleção brasileira. Ele renovou seu contrato com o Barcelona ontem e confirmou que ainda não está 100% recuperado, mas que todos podem ficar tranquilos, pois sabe ouvir e cuidar do seu corpo. Minha grande dúvida é: dado o histórico do Raphinha na seleção, onde ele sempre se lesionou nas últimas Datas Fifas, por que convocá-lo pela terceira vez sabendo, como o próprio Raphinha admite, que ele não está 100% recuperado?

Neste domingo (8), Raphinha será utilizado por Hansi-Flick para defender o Barcelona diante do Atlético de Madrid. Na sequência, o brasileiro viajará para se apresentar à Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura.

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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

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