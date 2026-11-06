Irmãos Bellingham são convocados juntos pela primeira vez para a Inglaterra

A Seleção Inglesa terá uma novidade nos próximos compromissos internacionais. Nesta sexta-feira (6), o técnico Thomas Tuchel anunciou a convocação de Jobe Bellingham, de 21 anos, que poderá dividir o campo com o irmão mais velho, Jude Bellingham, pela primeira vez na equipe principal da Inglaterra.

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O meio-campista do Borussia Dortmund recebeu sua primeira oportunidade na seleção profissional após acumular passagens pelas categorias de base do país. Jobe já defendeu a Inglaterra nas equipes sub-16, sub-17, sub-18 e sub-21, categoria na qual também exerceu a função de capitão.

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Irmãos Bellingham são convocados juntos pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra (Foto: Reprodução / Instagram)

A convocação representa um novo passo na carreira do jogador, que busca consolidar seu espaço no futebol europeu. Enquanto isso, Jude, destaque do Real Madrid, já é um dos principais nomes da seleção comandada por Tuchel.

Os irmãos compartilham a posição de meio-campista e também apresentam semelhanças físicas que frequentemente chamam a atenção dos torcedores. Agora, terão a oportunidade de representar a Inglaterra juntos no mais alto nível.

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Jobe Bellingham segue os passos do irmão na Alemanha

Assim como Jude, Jobe Bellingham decidiu deixar o futebol inglês para continuar seu desenvolvimento na Alemanha. O jogador chegou ao Borussia Dortmund, clube que também foi fundamental para a projeção internacional de seu irmão mais velho antes da transferência para o Real Madrid.

A passagem pelo futebol alemão tem sido importante para a evolução do jovem meio-campista, que vem buscando espaço no elenco do Dortmund.

A convocação de Jobe também reforça a atenção de Thomas Tuchel aos jogadores mais jovens. O treinador busca ampliar suas alternativas para o meio-campo inglês e aproveitar o desenvolvimento de atletas que atuam nas principais ligas europeias.

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Outro destaque da lista é a ausência de Cole Palmer, do Chelsea, que ficou fora dos convocados para os próximos compromissos.

Próximos jogos da Inglaterra

Depois de vencer a República Tcheca por 3 a 0, a Inglaterra terá dois compromissos pela Liga das Nações.

O primeiro será contra a Croácia, na próxima quinta-feira, no Wembley Stadium, em Londres, às 16h45 (de Brasília).

Na sequência, a equipe inglesa enfrentará a Espanha, no dia 15 de novembro, também às 16h45 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

As partidas poderão marcar a primeira atuação dos irmãos Bellingham juntos pela seleção principal.

Confira todos os convocados da Inglaterra

Goleiros: Jordan Pickford, Jason Steele e James Trafford.

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence e Ben White.

Meio-campistas: Elliot Anderson, Jobe Bellingham, Jude Bellingham, James Garner, Josh King, Myles Lewis-Skelly e Declan Rice.

Atacantes: Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha e Morgan Rogers.