Xabi Alonso elogia brasileiro 'esquecido' do Real Madrid: 'Excelente notícia'
Jogador foi crucial para a vitória de 1 a 0 contra a Juventus na Champions League
O Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). O único gol da partida, marcado por Jude Bellingham — após jogada construída por Vini Jr — não ofuscou a atuação defensiva sólida de Éder Militão, que recebeu elogios do técnico Xabi Alonso na entrevista coletiva concedida após o jogo.
Com o triunfo simples, a equipe liderada por Xabi subiu para a quinta colocação na fase de liga da Champions, somando nove pontos, com 100% de aproveitamento e saldo positivo de sete gols. Assim, o bom humor do técnico ficou evidente após a vitória, quando elogiou a atuação de Militão. O zagueiro foi responsável por cortes decisivos que protegeram a área merengue e também quase marcou em oportunidades esporádicas no ataque.
— O Militão tem estado simplesmente fantástico. Ele está se sentindo cada vez melhor, isso é evidente. É uma notícia inacreditável e excelente para o clube e para todos nós — disse Alonso.
Militão sofreu duas rupturas no ligamento cruzado anterior nos últimos dois anos. A primeira lesão aconteceu em agosto de 2023. A mais recente, por sua vez, ocorreu em novembro de 2024, com retorno aos gramados durante o Mundial de Clubes, oito meses após a cirurgia. Recuperado fisicamente para o início da temporada, tornou-se uma das principais peças do esquema defensivo orquestrado por Alonso nesta fase inicial.
Em meio a diversos brasileiros no elenco, Éder se destaca como o mais estável entre os nomes atuais, especialmente considerando que Vinícius e Rodrygo disputam uma rivalidade particular pela titularidade no lado esquerdo do ataque, enquanto Endrick ainda não entrou em campo sob o comando do novo treinador.
Como foi a partida? ⚽
A partida começou com a Juventus pressionando no campo ofensivo e criando as primeiras chances de perigo, destacando-se cruzamentos de Pierre Kalulu e finalizações de Weston McKennie, que exigiram boas defesas de Thibaut Courtois. O Real Madrid equilibrou as ações a partir dos 15 minutos, com Aurélien Tchouaméni ameaçando em jogadas aéreas e Kylian Mbappé finalizando com perigo após passe de Bellingham. A etapa inicial contou ainda com oportunidades de Brahim Díaz, Arda Güler e Vinícius, que, embora incisivos, não conseguiram converter.
No segundo tempo, a Juventus voltou a pressionar com chances de Kalulu e Dušan Vlahović, mas Courtois manteve a equipe merengue protegida com defesas importantes. Aos 13', Vini protagonizou a jogada decisiva ao driblar defensores, finalizar em chute que acertou a trave, e viu Bellingham completar para abrir o placar a favor do Madrid. Na reta final, o confronto seguiu equilibrado, com defesas cruciais de Courtois e intervenções decisivas de Militão, até que o Real garantiu a vitória com uma sólida atuação defensiva e eficiência nas poucas oportunidades ofensivas criadas.
