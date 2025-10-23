Real Madrid e Barcelona chegam no El Clásico com 100% de aproveitamento desde o fim da última Data Fifa de outubro. Ambas as equipes venceram seus jogos na La Liga, mas também na Champions League e lutarão pela liderança do Campeonato Espanhol.

No último fim de semana, nem Real Madrid, nem Barcelona conseguiram convencer com vitórias magras sobre Getafe e Girona, respectivamente. No entanto, os clubes conseguiram triunfos importantes na Liga dos Campeões em busca de uma vaga automática nas oitavas de final do torneio.

Real Madrid com duas vitórias magras

No domingo (19), o Real Madrid venceu o Getafe, mas não convenceu. O triunfo por 1 a 0 aconteceu após um jogo truncado que foi destravado por uma expulsão de Nyom por conta de uma agressão em Vini Jr.

No entanto, o Real Madrid conseguiu se redimir após um grande jogo contra a Juventus e a vitória por 1 a 0 sobre um dos principais rivais da fase de liga da Champions League. Com o resultado, os merengues seguem com 100% de aproveitamento na competição e ocupam a 5ª colocação geral.

Barcelona vem de goleada importante

No último fim de semana, o Barcelona contou com um pouco de sorte para derrotar o Girona por 2 a 1 com gol de Ronald Araújo aos 47 minutos do segundo tempo. Apesar do jogo ruim, a equipe de Hansi-Flick conseguiu se manter próxima do Real Madrid na luta pela liderança da La Liga.

E na Champions League, o Barcelona se redimiu e aplicou uma goleada impiedosa sobre o Olympiacos por 6 a 1, na Catalunha. Os culés contaram com grandes atuações de Fermín López, que marcou um hat-trick, e Marcus Rashford, que balançou as redes duas vezes pelos blaugranas.

Primeira "final" entre Real Madrid e Barcelona

Com ambos os clubes em má fase no início da temporada, Real Madrid e Barcelona estão separados na classificação da La Liga por uma diferença de apenas dois pontos. Com isso, o confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol é considerada uma primeira final entre as equipes valendo a ponta da tabela.

