O que o Barcelona está perdendo por não ir a Miami disputar jogo de LaLiga

A decisão de LaLiga em cancelar a realização da partida entre Villarreal e Barcelona foi um golpe duro à diretoria do time catalão, que já havia iniciado os preparativos para mandar a partida em Miami, nos Estados Unidos. Além de não promover a liga espanhola e o futebol local mundo afora, outros fatores irão impactar o clube.

O Barcelona viu a disputa de uma partida nos Estados Unidos uma oportunidade estratégica para fortalecer sua marca no mercado norte-americano, com significativas implicações econômicas e de imagem. A partida representava uma fonte significativa de receita, já que a empresa organizadora seria responsável pelo pagamento dos clubes participantes.

No caso do Barcelona, ​​o valor estimado ficou entre 5 e 6 milhões de euros (cerca de RR$ 31,3 milhões e R$ 37,56 milhões), embora não houvesse um valor fixo, pois dependia de diversas variáveis. No entanto, emitiu uma nota respeitando a decisão da liga após inúmeros protestos na última rodada de LaLiga.

— O FC Barcelona respeita e acata a decisão de cancelar a partida contra o Villarreal em Miami.

Se por um lado os jogadores e comissão técnica ficaram satisfeitos pelo cancelamento da partida, quem discordou da decisão foi Javier Tebas, presidente de LaLiga. Em nota, o mandatário aponta instituições governamentais europeias como responsáveis pelo atraso do futebol local.

Entenda os prejuízos causados ao Barcelona

70 mil reservas de ingressos

Ao que tudo indica, todos os ingressos para a partida entre Barcelona e Villarreal estavam esgotados, já que números semelhantes de pré-venda nunca haviam sido alcançados antes na história do estádio Hard Rock Stadium local que receberia o jogo. Até o momento, cerca de 70 mil ingressos haviam sido reservados - número que reflete o grande interesse que o evento havia gerado.

Patrocinadores

Além da venda de ingressos, outras fontes de financiamento também estavam disponíveis. Os patrocinadores do Barcelona começaram a coordenar atividades promocionais para coincidir com a presença do time nos Estados Unidos. O Spotify, principal parceiro comercial do clube, estava planejando vários eventos conjuntos de marketing que já estavam em fase de preparação.

Eventos pelo Goldman Sachs

O Goldman Sachs, instituição financeira que o Barcelona mantém laços estreitos, também manifestou interesse em organizar eventos durante a turnê. De acordo com informações do "Marca", inúmeros clientes do banco manifestaram disposição para participar das atividades planejadas não apenas em Miami, mas também em Los Angeles, Nova York e São Francisco. Todas essas iniciativas teriam proporcionado um impulso financeiro significativo ao clube, embora menor do que o que a partida em si.

Torcida catalã

Do ponto de vista esportivo, a partida também teve vantagens. O time estava substituindo um jogo inicialmente agendado fora de casa, no estádio La Cerámica, por uma partida em campo neutro. No entanto, essa neutralidade era relativa, pois, apesar da presença de torcedores do Villarreal, eles seriam uma minoria em comparação aos torcedores do Barça esperados nas arquibancadas.

