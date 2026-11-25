Champions League, o clube francês consolidou sua posição entre as principais potências do futebol mundial após 15 anos sob o comando da QSI. A transformação vai além dos resultados dentro de campo: com investimentos estratégicos, fortalecimento comercial e expansão internacional, o PSG construiu um modelo de gestão que também o colocou entre os clubes mais valiosos do planeta.

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Desde a chegada dos investidores catari, em 2011, a equipe passou por uma profunda reestruturação. O projeto começou com grandes contratações e investimentos no elenco, mas evoluiu para uma estratégia que envolve desenvolvimento da marca, ampliação de receitas e presença em diferentes mercados. O resultado é uma organização que conseguiu aliar protagonismo esportivo a um crescimento expressivo fora das quatro linhas.

— O PSG, assim como Chelsea e Manchester City, é um grande exemplo de como investimentos externos podem mudar o patamar de um clube. Hoje, a equipe francesa domina o cenário nacional e se consolidou como uma das principais forças financeiras do futebol mundial, sobretudo pelo crescimento das receitas aliado a uma gestão profissionalizada — afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

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Domínio nacional e conquista da Champions League

A evolução do PSG também pode ser medida pelos títulos conquistados desde a aquisição pela QSI. Nesse período, o clube levantou 12 troféus do Campeonato Francês, 12 da Supercopa da França, oito da Copa da França e seis da extinta Copa da Liga Francesa.

Na Europa, a trajetória também ganhou outra dimensão. O PSG passou a disputar todas as edições da Champions League desde a chegada dos investidores. Antes da mudança de gestão, sua melhor campanha no torneio havia sido a semifinal da temporada 1994/95.

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O principal marco dessa trajetória veio com a conquista da Champions League, que colocou o clube em um novo patamar esportivo. Atualmente bicampeão europeu, o time francês também alcançou uma sequência de 14 partidas consecutivas sem derrota na competição, igualando o recorde de invencibilidade de um clube francês, estabelecido pelo Lyon entre 2004 e 2006.

Para Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, a transformação do PSG ultrapassou os limites do futebol e produziu reflexos na economia e na imagem internacional da França.

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— Com as receitas em ascensão, o PSG deixou de ser só um clube tradicional de Paris e virou um gigante global, influenciando até a economia da França. As receitas dispararam, o turismo cresceu, a mídia deu mais atenção, e o futebol francês ganhou um novo status — avalia.

PSG é o atual bicampeão da Champions League (Foto: Divulgação)

PSG transforma mercado de transferências em fonte de receita

Um dos aspectos mais relevantes da evolução financeira do PSG está na mudança de comportamento no mercado de jogadores. Depois de protagonizar contratações históricas, o clube passou a apresentar resultados expressivos também na negociação de atletas.

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Na atual temporada, a equipe francesa arrecadou 400 milhões de euros com transferências, alcançando um recorde histórico de receitas com vendas de jogadores no futebol mundial.

A estratégia representa uma mudança em relação aos primeiros anos do projeto catari, marcados por contratações de grande repercussão internacional. Entre os nomes que passaram pelo clube estão Neymar, dono da transferência mais cara da história do futebol, Kylian Mbappé, que ocupa a segunda posição nesse ranking, e Lionel Messi, um dos maiores vencedores de prêmios individuais da modalidade.

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A evolução demonstra que o projeto passou a combinar investimentos esportivos com uma atuação mais estruturada na gestão de ativos e na geração de receitas.

Marca do PSG vale R$ 9,8 bilhões

O crescimento do clube também aparece nos levantamentos sobre o valor das marcas esportivas. De acordo com estudo da Brand Finance publicado em 2026, o PSG ocupa a quinta colocação entre as marcas mais valiosas do futebol mundial, com avaliação estimada em R$ 9,8 bilhões.

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Parte desse resultado está relacionada à aproximação com setores como moda, cultura e entretenimento. A estratégia ampliou a presença internacional do clube e permitiu desenvolver produtos e parcerias comerciais que vão além do desempenho esportivo.

— A trajetória do PSG nos últimos 15 anos é um grande case moderno de valorização de marca no esporte mundial. A Qatar Sports Investments compreendeu que o valor de um clube vai muito além dos 90 minutos em campo e transformou o PSG em um ativo de lifestyle global — afirma Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo.

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O dirigente destaca que a conexão com diferentes segmentos de consumo ajudou a diversificar as fontes de receita e estabelecer um novo padrão de exploração comercial no futebol.

Neymar e parceria com a Jordan impulsionaram presença global

A contratação de Neymar, em 2017, foi um dos momentos de maior repercussão comercial da história do PSG. O anúncio do brasileiro gerou aproximadamente 1 milhão de euros em vendas de camisas nas primeiras 24 horas.

No ano seguinte, o clube estabeleceu uma parceria inédita com a Jordan Brand, subdivisão da Nike. A equipe francesa se tornou a primeira do futebol a utilizar o tradicional símbolo Air Jordan em seus uniformes, inicialmente nos modelos de visitante da Champions League.

A iniciativa aproximou ainda mais o PSG do mercado de moda e ampliou sua exposição para além do público tradicional do futebol.

O reflexo dessa estratégia também aparece no comércio de uniformes. Segundo levantamento da Euroméricas Sports Marketing, o clube vendeu aproximadamente 2,5 milhões de camisas em 2025, alcançando a terceira posição no ranking mundial de equipes que mais comercializaram uniformes.

— O PSG conseguiu se consolidar como uma das marcas mais fortes do futebol mundial porque entendeu que o clube precisava extrapolar o campo. Nos últimos anos, a equipe francesa aproximou o futebol de mercados como moda, lifestyle e entretenimento, transformando a camisa em um produto de desejo global — analisa Wagner Leitzke, head de digital da Agência End to End.

PSG consolidou força comercial mesmo sem depender de grandes estrelas

Outro aspecto da transformação está na capacidade de manter o valor comercial da instituição independentemente da presença de grandes nomes no elenco. Se, inicialmente, jogadores de repercussão mundial foram fundamentais para ampliar a visibilidade internacional, o clube passou a construir uma identidade própria no mercado.

Para Rene Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, a consistência esportiva também contribui para fortalecer a relação com patrocinadores.

— Do ponto de vista do marketing esportivo, o grande trunfo do PSG nessa trajetória de 15 anos foi transformar relevância midiática em entregas comerciais de alto valor para seus patrocinadores. Hoje o clube é uma plataforma global consolidada que, com certeza, traz muito retorno às empresas parceiras — afirma.

A conquista da Champions League e a consolidação entre as principais marcas do futebol mundial representam, assim, os resultados de um projeto construído ao longo de mais de uma década. O PSG deixou de concentrar sua estratégia apenas na formação de um elenco estrelado e passou a operar como uma potência esportiva e comercial, com receitas diversificadas e presença internacional.

PSG ficou no empate com a Roma na Champions League (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

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