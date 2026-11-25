O sonho de viver do futebol feminino começa a ganhar novos endereços para jovens brasileiras. Antes mesmo de concluírem o ensino médio, meninas atravessam as fronteiras do país em busca de oportunidades nos Estados Unidos, onde a educação e o esporte caminham juntos. A porta de entrada são as chamadas High Schools, instituições de ensino que funcionam também como vitrines para universidades americanas, interessadas em recrutar talentos e oferecer bolsas de estudo.

Em diferentes etapas dessa jornada, Nanda Quintes e Luisa Tannus representam duas faces desse movimento. A primeira já passou pelo ensino médio americano e hoje defende a Florida National University (FNU). A segunda, atacante da Montverde Academy, desperta o interesse de universidades dos Estados Unidos, que podem representar o próximo passo de sua formação esportiva e acadêmica.

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Separadas pelo momento da carreira, as duas brasileiras estão conectadas por uma escolha: buscar no exterior um ambiente que permita o desenvolvimento dentro das quatro linhas sem abrir mão da formação acadêmica. Um caminho que começa a ganhar espaço entre famílias brasileiras e movimenta um mercado de empresas especializadas no encaminhamento de estudantes-atletas para os Estados Unidos.

A dimensão do futebol feminino americano ajuda a compreender o fenômeno. De acordo com a National Federation of State High School Associations (NFHS), entidade que reúne associações responsáveis pelo esporte escolar nos Estados Unidos, 393.048 meninas praticaram futebol nas High Schools durante o ano letivo de 2024/25, um crescimento de 2,38% em relação ao período anterior.

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O futebol é a terceira modalidade com maior participação feminina nas escolas americanas, atrás apenas do atletismo e do vôlei. Ao todo, mais de 3,5 milhões de meninas participaram de atividades esportivas vinculadas às instituições de ensino naquele período.

A dimensão do futebol feminino nos EUA (Foto: Editoria de Arte Lance!)

Um mercado de oportunidades para as brasileiras

A dimensão do futebol feminino nas escolas americanas encontra reflexo nas universidades. Segundo dados divulgados em março de 2026 pela National Collegiate Athletic Association (NCAA), principal entidade do esporte universitário dos Estados Unidos, o futebol feminino contabilizou 31.200 estudantes-atletas na temporada 2024/25.

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O número representa um crescimento de 16% em dez anos e de 3% em relação à temporada anterior. O futebol feminino, inclusive, possui mais representantes do que o masculino nas competições organizadas pela entidade.

O cenário ajuda a explicar o interesse de atletas estrangeiras pelo modelo americano. Enquanto no Brasil a formação de jogadoras está concentrada principalmente nas categorias de base dos clubes, nos Estados Unidos as instituições de ensino ocupam um espaço central no desenvolvimento esportivo.

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O movimento de brasileiras em direção ao futebol estudantil americano foi tema de reportagem da Veja em agosto de 2026. A publicação destacou o interesse de instituições americanas por atletas que ainda estão nas categorias de base dos clubes brasileiros e o crescimento de empresas especializadas nesse mercado.

Nanda Quintes e Luisa Tannus: diferentes etapas de um mesmo sonho

A trajetória de Nanda Quintes exemplifica o caminho que muitas brasileiras pretendem percorrer. A passagem pela High School antecedeu a chegada ao futebol universitário, em que a atleta passou a defender a Florida National University, instituição localizada no estado da Flórida.

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— Você se sente em casa na Flórida, clima parecido com o Brasil. A equipe apresentou a proposta, gostei muito e eu vou me sentir em casa — contou Nanda Quintes.

Antes de atuar na Flórida, porém, Nanda defendeu uma universidade no Kansas. Porém, a ambientação a fez procurar novos caminhos e a FNU abriu as portas para uma nova oportunidade. Na atual temporada, ela disputou 11 partidas, marcou 3 gols e deu duas assistências defendendo a instituição.

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O ingresso em uma universidade representa uma nova etapa na vida de uma estudante-atleta. Além das responsabilidades acadêmicas, aumentam as exigências esportivas, a competitividade por posições e a necessidade de administrar uma rotina dividida entre treinamentos, jogos e estudos.

Luisa Tannus, por sua vez, vive o momento que antecede essa transição. Natural do Rio de Janeiro, a atacante integra a equipe da Montverde Academy, também localizada na Flórida, desde a temporada 2024/25.

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A brasileira aparece no elenco oficial da instituição para a temporada 2026/27 com a camisa 29 e está no último ano do ensino médio. É justamente nesse período que o processo de recrutamento universitário ganha importância.

Com passagens por Náutico e Sport, Luisa já era titular da equipe adulta do Timbu aos 15 anos e foi artilheira do Rubro-Negro no Brasileiro Sub-17. Em seu primeiro ano na Montverde Academy, atual campeã estadual da Flórida e segunda colocada no ranking nacional americano no ano passado, marcou mais de 50 gols e terminou como artilheira da equipe.

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Na segunda temporada, uma lesão ligamentar sofrida no quarto jogo obrigou a brasileira a passar por uma cirurgia e ficar um ano afastada dos gramados. De volta às competições há pouco mais de um mês, Luisa já marcou quatro gols e busca recuperar a melhor forma.

No radar de universidades americanas, Luisa tem a possibilidade de transformar o desempenho esportivo em uma oportunidade acadêmica. A escolha da futura instituição passa por fatores que vão além do futebol, como a qualidade do curso, as condições da bolsa de estudos, a estrutura oferecida e o projeto esportivo apresentado pela comissão técnica (veja alguns lances da jogadora no vídeo abaixo).

As duas histórias ajudam a compreender uma mudança na maneira de planejar o futuro de uma atleta. A universidade deixa de ser encarada como uma alternativa ao futebol e passa a fazer parte do projeto de carreira.

Por que as brasileiras estão procurando os Estados Unidos?

O crescimento do interesse pelo esporte estudantil americano também abriu espaço para empresas brasileiras que atuam na identificação, preparação e encaminhamento de jovens atletas para instituições de ensino no exterior.

João Paulo Carvalho, que acumula mais de dez anos de experiência no envio de estudantes-atletas para os Estados Unidos, acompanhou as transformações desse mercado. Com passagens pela SE Academy e pela Future Sports Planning, o profissional conhece as diferentes etapas do processo, desde a identificação de oportunidades até a chegada dos jovens ao sistema educacional americano.

— Nesses mais de dez anos que tenho de experiência no intercâmbio esportivo, vejo as diferenças que temos na educação do Brasil e de lá. Tudo tem os seus prós e contras. Acho que o Brasil poderia melhorar muito se focasse, principalmente naquela galera mais nova do ensino médio, na questão da vocação. Nos Estados Unidos, eles são mais focados em descobrir a vocação da pessoa e, a partir daí, desenvolvê-la. No Brasil, deveria haver um equilíbrio — explicou.

O trabalho dessas empresas envolve a elaboração de materiais esportivos, produção de vídeos de desempenho, apresentação de históricos escolares, contato com treinadores e identificação de instituições compatíveis com o perfil da atleta e com a realidade financeira da família.

O atrativo do modelo americano está na possibilidade de reunir, dentro de um mesmo projeto, aspectos que nem sempre caminham juntos na formação esportiva brasileira: educação, desenvolvimento físico, acompanhamento técnico, aprendizado de um novo idioma e preparação para o mercado de trabalho.

Para as famílias, existe ainda a perspectiva de que os anos dedicados ao esporte não sejam perdidos caso a carreira profissional dentro de campo não se concretize.

Brasileiros nas instituições americanas

Evolução da presença de estudantes brasileiros noa EUA (Foto: Editoria de Arte Lance!)

A procura pelos Estados Unidos não está restrita ao esporte. O relatório Open Doors 2026, produzido pelo Institute of International Education (IIE) com apoio do Departamento de Estado americano, apontou que 17.934 brasileiros estavam vinculados ao sistema de ensino superior dos Estados Unidos e a seus programas de treinamento profissional no ano acadêmico de 2025/26.

O número representa um crescimento de 3,8% em relação ao período anterior e de aproximadamente 28,1% na comparação com 2020/21. A Flórida aparece como o principal destino dos estudantes brasileiros.

Como funciona o sistema de bolsas nos Estados Unidos?

O desempenho dentro de campo é apenas um dos componentes avaliados pelas universidades americanas no processo de recrutamento. Histórico escolar, domínio do inglês, comportamento e capacidade de adaptação também fazem parte da análise.

O sistema esportivo universitário é dividido entre diferentes organizações, como a NCAA, a National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) e a National Junior College Athletic Association (NJCAA), que possuem regulamentos próprios.

As bolsas podem ser integrais ou parciais, dependendo da instituição, da organização esportiva e do perfil da estudante. Em alguns casos, os benefícios podem contemplar mensalidades, moradia e alimentação. Bolsas acadêmicas também podem ajudar a compor o pacote financeiro.

Mudanças recentes nas regras do esporte universitário americano ampliaram as possibilidades de concessão de auxílio esportivo em determinados programas da primeira divisão da NCAA. No futebol feminino, instituições que aderiram ao novo modelo podem oferecer bolsas a um número maior de jogadoras, embora isso não represente necessariamente a concessão de bolsas integrais.

Apesar das oportunidades, a concorrência é grande. A NCAA estima em 7,9% a proporção de atletas do futebol feminino escolar que chegam às suas competições universitárias. Quando considerada apenas a primeira divisão, o índice estimado cai para 2,8%.

Do futebol universitário ao profissionalismo

A possibilidade de ingressar no futebol profissional é outro componente que desperta o interesse das brasileiras. O sistema universitário americano possui uma tradição de formação de atletas que posteriormente chegam às principais competições profissionais e às seleções nacionais.

Um dos exemplos mais conhecidos envolvendo uma jogadora nascida no Brasil é o de Catarina Macario. Natural de São Luís, no Maranhão, a atacante construiu parte de sua formação nos Estados Unidos e ganhou projeção nacional defendendo a Universidade de Stanford.

Em 2019 e 2020, recebeu o Troféu Hermann, concedido às principais jogadoras do futebol universitário americano. Posteriormente, Catarina seguiu para o futebol profissional e passou a representar a seleção dos Estados Unidos.

A trajetória demonstra o potencial do sistema universitário como ambiente de desenvolvimento e exposição de atletas. Entretanto, a chegada ao profissionalismo não é uma consequência automática da passagem pelas universidades.

Às vésperas de receber a Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil convive com a necessidade de ampliar as oportunidades de formação para suas jovens jogadoras. A experiência americana oferece uma referência de como o esporte pode estar inserido em um projeto educacional.

Para brasileiras como Nanda Quintes e Luisa Tannus, o futebol foi o instrumento que abriu as portas de uma experiência internacional. O destino dessas trajetórias ainda está sendo escrito, mas existe um diferencial na escolha feita pelas duas jovens: independentemente do que acontecer dentro das quatro linhas, a formação acadêmica também fará parte da bagagem.

A bola pode ser o passaporte. O diploma, uma conquista para além do campo.