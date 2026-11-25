PSG empata com a Roma e encerra sequência de vitórias na Champions League
PSG chegou a virar o confronto, mas sofreu o empate na reta final
PSG e Roma empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (25), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Os franceses marcaram com Zabarnyi e Dembélé, de pênalti, enquanto Hermoso e Malen balançaram as redes para os italianos. O resultado impediu o time parisiense de manter os 100% de aproveitamento na competição.
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Com o resultado, o time da casa deu adeus à liderança e figura na segunda posição com 13 pontos. O líder agora é o Real Madrid, que permanece como única equipe a vencer os 5 jogos.
Como foi o jogo
PSG e Roma empataram por 2 a 2 no Parque dos Príncipes, em Paris. Depois de saírem atrás no placar com gol de Hermoso, aos cinco minutos do primeiro tempo, os franceses buscaram a reação e chegaram à virada com Zabarnyi, aos 31, e Dembélé, de pênalti, na segunda etapa. No entanto, os italianos não desistiram e garantiram a igualdade com Malen, aos 30 minutos, após o árbitro marcar pênalti por toque de mão de Vitinha.
Na etapa final, o PSG voltou mais ofensivo e passou a controlar as ações da partida. Logo no início, Hakimi sofreu uma falta cometida pelo brasileiro Wesley. Apesar da maior posse de bola e da pressão dos franceses, a Roma se manteve organizada defensivamente e aproveitou a oportunidade na cobrança de pênalti para buscar o empate.
Próximas partidas
PSG volta a campo no próximo sábado (28), contra o Lorient, pela Ligue 1. O clube é o líder da competição com 26 pontos, 3 acima do segundo colocado e vizinho de cidade, Paris FC. A Roma enfrenta o Monza, pela Série A, no domingo (29), seguindo na busca da liderança do Campeonato Italiano.
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