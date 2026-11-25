Técnico do Barcelona elogia Gabriel Jesus, mas admite dificuldade por vaga
Atacante brasileiro marcou um dos gols na vitória sobre o Sabah
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick elogiou Gabriel Jesus após o gol marcado pelo brasileiro na vitória por 4 a 1 sobre o Sabah, na Champions. No entanto, o treinador admitiu a dificuldade por uma vaga na equipe titular na temporada devido a forte competição no elenco.
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- Não é fácil ficar atrás do Raphinha, que sempre quer jogar e é um jogador importante para nós. O Gabriel tem muita qualidade e é uma pessoa positiva, trabalha muito… Eu converso com ele. Ele tem feito gols, é fantástico. É importante ter jogadores como ele, temos sete jogos restantes.
Na janela de transferências, Gabriel Jesus deixou o Arsenal, onde não vinha tendo muitos minutos com Mikel Arteta. No Barcelona, o centroavante encontra mais espaço, mas tem dificuldade para conquistar um lugar dentre os titulares.
Na atual temporada, Gabriel Jesus soma cinco gols e duas assistências em 11 partidas disputadas com o Barcelona. O jogador vem contribuindo com números expressivos para um reserva e é o 4º maior goleador do elenco ao lado de Gordon e Adeyemi.
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