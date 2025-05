O Real Madrid apresentou Xabi Alonso como seu novo treinador nesta segunda-feira (26). Um dia após o anúncio oficial nas redes sociais no domingo (25), o clube organizou uma cerimônia para introduzir o comandante à assinatura do contrato e deixar a primeira mensagem no novo ciclo.

Em Valdebebas, estiveram presentes sócios do Real e mandatários, assim como o presidente Florentino Pérez. A cerimônia começou com um vídeo que mostrou a trajetória do espanhol como jogador, com momentos não só pelo clube, mas também por Liverpool, Bayern e pela seleção, além dos trabalhos à beira do campo com o infantil merengue e o Bayer Leverkusen, campeão alemão em 2023/24. O basco estava acompanhado por sua esposa, Nagore, e se mostrou emocionado com as lembranças.

- Este é um dia muito especial, que vai ficar marcado pelo resto da minha vida, Estou muito feliz de estar aqui, na minha casa. Posso ficar anos e anos fora, mas o vínculo que tenho nunca deixou de existir. Volto a Valdebebas, a fazer renascer o sentimento, e tenho a sensação de que se inicia uma nova etapa. Agradeço a confiança do presidente em mim para esse novo momento. A torcida e o madridismo têm essa ilusão pela nova etapa, de fazer a história crescer, e agradeço pela confiança - declarou Alonso.

Xabi terá como comandados nomes como Vini Jr, Mbappé e Bellingham, e chega com a missão de repetir o sucesso que teve no Leverkusen. Na Alemanha, o espanhol conseguiu a conquista inédita da Bundesliga em 2023/24, bem como a dobradinha com a Copa da Alemanha, e planeja refazer a trajetória positiva.

- O clube e a torcida estão unidos. Nós temos um grande time, jogadores fantásticos, uma equipe com um potencial muito grande, que pode ter um futuro muito bom. E com isso, eu também enxergo esse futuro. Podemos fazer coisas importantes, dignas de Real Madrid. Que transmitamos emoções, alegria. Que as pessoas desfrutem de nosso time, e digam: "Essa equipe me dá gosto, esse é o meu Real Madrid". Tenho as condições e um bom pressentimento de que podemos fazer algo bonito aqui. Muito obrigado e Hala Madrid! - disse o treinador.

Xabi Alonso chega ao Real Madrid para substituir Carlo Ancelotti (Foto: Focke Strangmann/AFP)

Florentino, presidente do Real, também deixou suas palavras de apoio a Xabi Alonso. A aposta do mandatário chega após a saída de Carlo Ancelotti rumo à Seleção Brasileira; o italiano, inclusive, será apresentado também nesta segunda-feira (26).

- Querido Xabi, bem-vindo à sua casa novamente. Quero que saiba que estamos orgulhosos de contar com você para seguir construindo a grande história do Real Madrid. Estou certo de que você viverá momentos emocionantes, porque nós, que o conhecemos, sabemos o que significa o Real para você. Como jogador, marcou época, e todos sabíamos qual seria o seu destino desde que se sentou pela primeira vez no banco, em 2018, para dirigir nosso time infantil. Fomos campeões da liga e do Torneio de Campeões ali, mas sabíamos que sua filosofia o levaria longe. Você contará com uma torcida que te adora. Estamos convencidos de que, juntos, voltaremos a compartilhar muitas alegrias - afirmou Pérez.

O contrato de Xabi Alonso com o Real Madrid terá duração até o fim do primeiro semestre de 2028. A estreia será no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília), em duelo com o Al-Hilal (SAU), pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os Merengues estão no grupo H, completado por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT).

Alonso vestiu a camisa blanca como jogador entre 2009 e 2014, e fez parte da campanha da décima Champions League do clube, justamente em sua última temporada, apesar de não ter participado da final frente ao Atlético de Madrid por estar suspenso. Como treinador, teve sua primeira experiência no infantil do clube; depois, passou pela base da Real Sociedad e assumiu o Bayer Leverkusen, o qual deixou para suprir a vaga de Ancelotti.

🔢 Números de Xabi Alonso como jogador do Real Madrid

⚽ 236 jogos

⌛ 19.472 minutos em campo

🥅 6 gols

📤 31 assistências

🏆 Títulos: Copa do Rei de 2010/11 e 2013/14, La Liga de 2011/12, Supercopa da Espanha de 2012 e Champions League de 2013/14

