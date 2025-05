Elversberg e Heidenheim se enfrentam em duelo válido pela volta dos playoffs da Bundesliga. A partida acontece nesta segunda-feira (26), no Waldstadion an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg (ALE), às 15h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da CazéTV e do OneFootball. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Os dois times definem qual será o último componente da primeira divisão alemã na próxima temporada. O Heidenheim ficou em 16º na elite, enquanto o Elversberg alcançou a terceira colocação da 2.Bundesliga, atrás de Colônia e Hamburgo.

A ida, realizada na Voith-Arena, terminou em 2 a 2. Os visitantes chegaram a abrir dois gols de vantagem no marcador, mas Siersleben e Honsak buscaram a remontada para os donos da casa. Portanto, quem vencer garante um lugar na primeira divisão em 2025/26. Como não há gol fora de casa, um novo empate forçará prorrogação, e, se necessário, a disputa por pênaltis.

Elversberg e Heidenheim se enfrentam pelos play-offs da Bundesliga; veja onde assistir ao jogo (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Elversberg e Heidenheim, pelos playoffs da Bundesliga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Elversberg x Heidenheim

Jogo de volta - Playoffs pela elite - Bundesliga

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de maio de 2025, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Waldstadion an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg (ALE)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e OneFootball (aplicativo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔵 Elversberg (Técnico: Horst Steffen)

Nicolas Kristof; Elias Baum, Maximilian Rohr, Florian Le Joncour e Maurice Neubauer; Robin Fellhauer e Semih Sahin; Lukas Petkov, Muhammed Damar e Tom Zimmerschied; Fisnik Asllani

Desfalques: Frederik Jakel e Patryk Dragon (lesionados)



⚪⚫ Heidenheim (Técnico: Frank Schmidt)

Kevin Müller; Benedikt Gimber, Patrick Mainka e Tim Siersleben; Omar Traoré, Niklas Dorsch, Jan Schöppner e Jonas Föhrenbach; Paul Wanner e Mathias Honsak; Marvin Pieringer

Dúvida: Luka Janes (lesionado)

