Al Hilal tem negociações avançadas com Inzaghi, da Inter de Milão

As conversas entre o técnico da Inter de Milão Simone Inzaghi e o Al Hilal avançaram nos últimos dias. Segundo a "Sky Sports", a equipe saudita deve fazer o técnico italiano se tornar o mais bem pago do mundo.

No entanto, ambas as partes ainda não chegaram a um acordo e as negociações foram paralisadas nos últimos dias para que o italiano esteja interamente focado na final da Champions League contra o Paris Saint-Germain, no próximo dia 31, na Allianz Arena, em Munique. Com isso, as negociações só devem seguir após a decisão da competição.

Vale lembrar que o presidente do Al-Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafel, viajou até Milão no último mês abril e está confiante em alcançar um acerto com o treinador. O clube saudita já quer contar com o italiano para a disputa da Copa do Mundo de Clubes no próximo mês de junho.

Passagem pela Inter

Após ter tido uma passagem de destaque pelo Lazio, Simone Inzaghi chegou a Inter de Milão para substituir Antonio Conte, que deixou a equipe por conta de desacordos com a direção da equipe sobre transferências e elenco.

Desde que assumiu o Neroazzurri em 2021, o técnico italiano conseguiu transformar o clube em uma equipe vencedora. Além disso, foi campeão do Campeonato Italiano na última temporada, bicampeão da Copa da Itália e três vezes campeão da Supercopa da Itália.

Simone Inzaghi durante uma partida da Inter de Milão (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Na atual temporada, a Inter de Inzaghi ficou com o vice do campeonato italiano após uma disputa acirrada com o campeão Napoli. Por outro lado, o Neroazzurri chegou na final da Champions League após eliminar Bayern de Munique e Barcelona pelo caminho. Na decisão, a Internazionale vai enfrentar o Paris Saint-Germain, no próximo sábado (31), an Allianz Arena, em Munique.