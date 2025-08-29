Xabi Alonso assume chances de Vini Jr na reserva do Real Madrid: ‘Tem impacto’
Brasileiro iniciou último compromisso de La Liga no banco, mas entrou marcando gol e dando assistência
Vini Jr na reserva do Real Madrid. Quem poderia imaginar que esse seria um dos assuntos debatidos logo no começo da era de Xabi Alonso? Pois assim aconteceu em entrevista coletiva concedida pelo técnico basco nesta sexta-feira (29).
Antes do duelo com o Mallorca, pela terceira rodada de La Liga, Alonso foi questionado sobre a possibilidade de repetir a decisão tomada na última partida, diante do Real Oviedo, onde o camisa 7 deixou o banco para fazer um gol e dar uma assistência na vitória por 3 a 0.
- Ele já mostrou que pode ter um grande impacto vindo do banco de reservas, e o que mais quero é que ele tenha uma ótima temporada. Estamos apenas no começo, e todos são importantes. Pelo que ele já fez no clube, sei que será fundamental. O segredo no vestiário é o espírito de equipe. Todos sabem que precisam estar bem para contribuir quando for sua vez, e quando não for, contribuir de fora. Acreditar nisso é fundamental - declarou Xabi.
⚽ Desempenho de Vini Jr em Real Oviedo 0x3 Real Madrid
A atuação de Vini, inclusive, foi recheada de polêmica. Cerca de 20 minutos após entrar no lugar do também brasileiro Rodrygo, o ponta-esquerda simulou um pênalti e foi vaiado pelos presentes no Carlos Tartiere; no lance seguinte, roubou a bola e deu grande assistência para Mbappé, devolvendo a provocação com o número 2 nos dedos, fazendo alusão ao acesso recente do clube da casa; e no fim, deixou o seu em boa finalização de pé direito.
A decisão de Alonso em recolocar Vinícius ou não no time titular será anunciada neste sábado (30), quando o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, às 16h30 (de Brasília). Os Merengues, atualmente, ocupam o terceiro lugar, com seis pontos em dois jogos, atrás do líder Villarreal por três gols de saldo.
