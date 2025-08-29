Manchester United acerta venda de brasileiro ao futebol espanhol, segundo TV inglesa
Atacante chegou ao clube em 2022 por 95 milhões de euros
O Manchester United aceitou uma proposta, de valor não revelado, do Real Betis pelo atacante Antony, nesta sexta-feira (29). Segundo a TV inglesa "Sky Sports", os Red Devils já autorizaram o brasileiro a viajar à Espanha e negociar os termos com o clube de Sevilha, por onde passou por seis meses na temporada passada.
Sem jogar no clube desde a saída de Erik ten Hag, em outubro de 2024, Antony foi emprestado ao Real Betis em janeiro, com duração de apenas seis meses. Na Espanha, voltou a ter minutos e contribuiu com uma campanha sólida dos Béticos, que terminaram na sexta colocação, classificado à Europa League, e com o vice-campeonato da Conference League.
Mesmo com pouco tempo em Sevilha, o desempenho do brasileiro impressionou. Em 17 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Após o final do empréstimo, o Betis se mobilizou para ter Antony em definitivo e, perto do fim da janela de transferências, chegou em acordo com o Manchester United para concretizar a negociação.
Antony no Manchester United
Antony chegou ao Manchester United, por 95 milhões de euros, a pedido do treinador holandês Erik ten Hag, que havia treinado o brasileiro no Ajax. Na Inglaterra, o atacante não conseguiu render e viu ser superado na concorrência da titularidade pelo argentino Alejandro Garnacho. Nos Red Devils, teve 96 partidas, com 12 gols e cinco assistências. Além disso, conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2022/23 e a Copa da Inglaterra de 2023/24.
