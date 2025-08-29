menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester United acerta venda de brasileiro ao futebol espanhol, segundo TV inglesa

Atacante chegou ao clube em 2022 por 95 milhões de euros

Casemiro e Antony - Manchester United x Reading
imagem cameraAntony chegou ao Manchester United em 2022 (Foto: Oli SCARFF / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
16:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Manchester United aceitou uma proposta, de valor não revelado, do Real Betis pelo atacante Antony, nesta sexta-feira (29). Segundo a TV inglesa "Sky Sports", os Red Devils já autorizaram o brasileiro a viajar à Espanha e negociar os termos com o clube de Sevilha, por onde passou por seis meses na temporada passada.

Sem jogar no clube desde a saída de Erik ten Hag, em outubro de 2024, Antony foi emprestado ao Real Betis em janeiro, com duração de apenas seis meses. Na Espanha, voltou a ter minutos e contribuiu com uma campanha sólida dos Béticos, que terminaram na sexta colocação, classificado à Europa League, e com o vice-campeonato da Conference League.

Mesmo com pouco tempo em Sevilha, o desempenho do brasileiro impressionou. Em 17 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Após o final do empréstimo, o Betis se mobilizou para ter Antony em definitivo e, perto do fim da janela de transferências, chegou em acordo com o Manchester United para concretizar a negociação.

Antony - Fiorentina x Real Betis - Europa League
Antony comemora gol pelo Real Betis diante da Fiorentina, pela Conference League (Foto: Reprodução/Instagram)

Antony no Manchester United

Antony chegou ao Manchester United, por 95 milhões de euros, a pedido do treinador holandês Erik ten Hag, que havia treinado o brasileiro no Ajax. Na Inglaterra, o atacante não conseguiu render e viu ser superado na concorrência da titularidade pelo argentino Alejandro Garnacho. Nos Red Devils, teve 96 partidas, com 12 gols e cinco assistências. Além disso, conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2022/23 e a Copa da Inglaterra de 2023/24.

Antony, atacante do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)
Antony, atacante do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

