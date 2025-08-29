Gigante de videogames acerta novo acordo com a Inglaterra

A gigante de videogames EA Sports estendeu a parceria já existente com as seleções da Inglaterra. Já parceira das equipes nacionais inglesas, a empresa firmou acordo para exibir escudos e uniformes das seleções, assim como os troféus da Football Association. As taças da Copas da Inglaterra masculina e feminina também vão aparecer no jogo.

- Estamos entusiasmados em expandir nosso relacionamento com a EA Sports como um novo parceiro oficial da Inglaterra - disse o diretor comercial da FA, James Gray, que acrescentou:

- Em um momento tão emocionante, quando nossas duas seleções principais estão embarcando em suas campanhas de qualificação para a Copa do Mundo, é ótimo estabelecer essa conexão com um líder globalmente reconhecido em entretenimento digital interativo.

James Taylor, diretor de parcerias de futebol da empresa, celebrou a possibilidade de aproximar a empresa das seleções e dos fãs.

- Estamos orgulhosos de aprofundar nossa parceria com a FA, aproximando ainda mais a seleção masculina da Inglaterra e a atual campeã da Euro Feminina da nossa comunidade global do EA Sports - celebrou o dirigente, que completou:

- Esta parceria celebra a influência da Inglaterra no jogo global e reflete nosso compromisso em proporcionar experiências autênticas de futebol para fãs em todos os lugares - destacou.

O EA Sports FC será lançado no final do mês que vem, com mais de 20.000 atletas agora disponíveis no jogo, mais de 750 clubes, mais de 120 estádios e mais de 35 ligas. Existe expectativa de que o acordo recém-assinado novo acordo faça com que as seleções, os jogadores, os técnicos e o estádio de Wembley tenham destaque no lançamento do jogo.

- Os videogames da EA Sports são extremamente populares entre muitos de nossos fãs, assim como entre milhões de jogadores em todo o mundo. Além do apoio considerável que isso dará às nossas equipes em sua busca por conquistar o mundo, sabemos que esta nova parceria só pode melhorar a experiência dos torcedores ingleses enquanto eles aproveitam os videogames da EA - completou Taylor.