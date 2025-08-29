Mudança de rota, e o Botafogo acertou a venda do goleiro John para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance! nesta sexta-feira (29).

John já havia sido alvo de proposta do West Ham, também da Inglaterra, como clara atenção e holofotes da Premier League. Internamente, na SAF, já era esperado que uma oferta à altura chegaria após o recuo dos Hammers no início do mês.

Pensando nisso, o Botafogo foi ao marcado e contratou o goleiro Neto, que estava no Bournemouth. John e seu estafe comunicaram o desejo de aceitar a oferta do futebol europeu.

Isso, no entanto, contraria mensagem publicada pelo próprio goleiro após a queda da negociação com o West Ham. Na ocasião, John disse que, junto à família, pensou e optou por "ficar em casa" para realizar novos sonhos com o Botafogo. 22 dias depois, ele aceitou a oferta do Nottingham.

— Hoje venho me manifestar junto ao torcedor do Botafogo, que tanto me apoia desde o dia que cheguei aqui. Recebi, sim, uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos em minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nestes momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixar o clube. É um clube especial na minha vida, que sou muito grato por tudo o que proporcionou pra mim e pra minha família. É um prazer imenso vestir essa camisa! O Botafogo é a minha casa, minha escolha e a decisão acertada por novos sonhos e conquistas que ainda podemos lutar juntos… Ainda é tempo de Botafogo! — escreveu John, no dia 7 de agosto.

John em ação na vitória do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, John deixa o Botafogo com 89 jogos. No Nottingham Forest, ele irá reencontrar Igor Jesus, atacante, e Jair, zagueiro, companheiros no Glorioso até o mês de julho.

Essa movimentação dá mais indícios da proximidade de John Textor e Evangelos Marinakis, grego dono do Forest. Os empresários têm estreitado os laços em 2025 por novos negócios.