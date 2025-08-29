menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico do Real Madrid define destino de Rodrygo: ‘Provável’

Janela de transferências na Europa se encerra no dia 1º de setembro

Xabi Alonso durante coletiva de imprensa do Real Madrid no Mundial de Clubes
imagem cameraXabi Alonso durante coletiva de imprensa do Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
09:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso acredita que o provável destino de Rodrygo seja a permanência no clube espanhol. Em coletiva, o treinador entende que o elenco está fechado para o restante da temporada.

Relacionadas

- É provável (que o elenco esteja fechado). Mas não quero ser pego de surpresa. Sempre atentos, vamos aguardar - sobre os últimos movimentos da janela de transferências da Europa, que se encerra no dia 1º de setembro.

Xabi Alonso também comentou sobre a polivalência de Rodrygo no setor ofensivo do Real Madrid. O comandante elogiou a atuação do brasileiro contra o Real Oviedo atuando pelo lado esquerdo, mas vê o atacante em diversas funções.

- Ele já fez diferentes posições. Recordo de vê-lo como nove, dez, pela direita. A esquerda é uma boa posição para ele. Depois de algumas partidas sem jogar, foi importante para ele.

Neste sábado, o Real Madrid recebe o Mallorca, às 16h30 (de Brasília), e a presença de Rodrygo ainda é uma dúvida. O jogador não foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira e fará seu último duelo antes parada da Data Fifa.

Situação de Rodrygo no Real Madrid

Com a chegada de Xabi Alonso, Rodrygo perdeu a titularidade no Real Madrid e chegou a estar com sua permanência no clube espanhol em xeque. No entanto, os merengues não receberam propostas oficiais pelo brasileiro, que tem contrato até junho de 2028.

Nos últimos dias, o Manchester City decidiu por recusar qualquer possibilidade de uma saída de Savinho, o que impediria a chegada de Rodrygo na equipe de Pep Guardiola. Arsenal e Manchester United também monitoraram o atacante.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid contra o Real Oviedo
Rodrygo em ação pelo Real Madrid contra o Real Oviedo (Foto: Cesar Manso/AFP)

