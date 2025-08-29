Técnico do Real Madrid define destino de Rodrygo: ‘Provável’

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso acredita que o provável destino de Rodrygo seja a permanência no clube espanhol. Em coletiva, o treinador entende que o elenco está fechado para o restante da temporada.

- É provável (que o elenco esteja fechado). Mas não quero ser pego de surpresa. Sempre atentos, vamos aguardar - sobre os últimos movimentos da janela de transferências da Europa, que se encerra no dia 1º de setembro.

Xabi Alonso também comentou sobre a polivalência de Rodrygo no setor ofensivo do Real Madrid. O comandante elogiou a atuação do brasileiro contra o Real Oviedo atuando pelo lado esquerdo, mas vê o atacante em diversas funções.

- Ele já fez diferentes posições. Recordo de vê-lo como nove, dez, pela direita. A esquerda é uma boa posição para ele. Depois de algumas partidas sem jogar, foi importante para ele.

Neste sábado, o Real Madrid recebe o Mallorca, às 16h30 (de Brasília), e a presença de Rodrygo ainda é uma dúvida. O jogador não foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira e fará seu último duelo antes parada da Data Fifa.

Situação de Rodrygo no Real Madrid

Com a chegada de Xabi Alonso, Rodrygo perdeu a titularidade no Real Madrid e chegou a estar com sua permanência no clube espanhol em xeque. No entanto, os merengues não receberam propostas oficiais pelo brasileiro, que tem contrato até junho de 2028.

Nos últimos dias, o Manchester City decidiu por recusar qualquer possibilidade de uma saída de Savinho, o que impediria a chegada de Rodrygo na equipe de Pep Guardiola. Arsenal e Manchester United também monitoraram o atacante.

