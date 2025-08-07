menu hamburguer
Futebol Internacional

West Ham finda vínculo com atacante que sofreu acidente

Centroavante optou por não renovar vínculo findado em 2024/25 e fica livre no mercado

Michail Antonio - West Ham
imagem cameraMichail Antonio é um dos grandes nomes da era recente do West Ham (Foto: Adrian Dennis/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
15:19
O West Ham anunciou, nesta quinta-feira (7), o fim do vínculo com o centroavante Michail Antonio. O jamaicano, um dos grandes nomes da era recente do clube, viu seu contrato expirar ao final da última temporada, e optou por seguir em frente na carreira, já aos 35 anos.

- O West Ham pode confirmar que, após o término de seu contrato no final da temporada passada, Michail Antonio não assinará um novo acordo como jogador do clube. Todos nós gostaríamos de agradecer sinceramente a Michail por seu serviço excepcional e dedicado com a camisa bordô e azul nos últimos 10 anos. Mais reconhecimentos à sua magnífica contribuição serão divulgados nos canais do clube nos próximos dias e semanas - comunicaram os londrinos.

Antonio já havia participado de maneira reduzida da última temporada devido a uma triste situação extracampo. O atleta sofreu um acidente de carro que resultou em uma fratura na perna, que por pouco, não encerrou sua carreira. Antes do imprevisto, o jogador já havia entrado em campo 15 vezes em 2024/25.

Seu retorno aos gramados aconteceu pela seleção da Jamaica, em junho. O atacante entrou aos 40 minutos do segundo tempo de um confronto com a Guatemala, em derrota por 1 a 0. Ao pisar em campo, foi ovacionado no Dignity Health Sports Park, na Califórnia (EUA), assim como já havia sido aplaudido quando os torcedores do West Ham o homenagearam antes de uma partida da Premier League. 

Antonio chegou ao West Ham em 2015, comprado junto ao Nottingham Forest por quase 10 milhões de euros. No período, fez mais de 300 jogos, e ajudou a equipe a erguer o troféu da Conference League em 2022/23.

🔢 Números de Michail Antonio pelo West Ham

323 jogos
🥅 83 gols
📤 43 assistências
🟨 42 cartões amarelos
🟥 2 cartões vermelhos

West Ham x Tottenham - Antonio
Michail Antonio comemora gol com a camisa do West Ham (Foto: Ian Kington/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

