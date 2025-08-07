menu hamburguer
John e West Ham não fecham, e goleiro ficará no Botafogo

Glorioso acertou a chegada de Neto como reposição e está aberto a propostas pelo arqueiro titular

John (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraJohn em ação pelo Botafogo no Mundial de Clubes (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
14:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

A transferência de John para o futebol inglês, que parecia iminente, caiu na manhã desta quinta-feira (7). O goleiro do Botafogo não chegou a um acordo com o West Ham e, a princípio, seguirá no Glorioso. Outras ofertas não estão descartadas, e a SAF ouvirá propostas consideradas relevantes.

John sequer foi relacionado para ao duelo da última quarta-feira, com o Bragantino, pela Copa do Brasil. As informações iniciais são do jornalista inglês Pete O'Rourke e foram confirmadas pelo LANCE!.

O West Ham já havia inclinado quanto à ideia de recuar. O clube da Premier League mira a chegada de Mads Hermansen, do Leicester, e deve voltar as atenções ao arqueiro dinamarquês de 25 anos.

O Botafogo admite a queda da negociação, conta com John para a sequência do ano, mas está aberto a novas propostas. Recentemente, o goleiro campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 também esteve na mira do Manchester United.

Em contrapartida, como a saída de John estava encaminhada, o clube correu ao mercado e acertou a chegada de Neto, que estava no Bournemouth, também da Inglaterra. O experiente goleiro de 36 anos passa por exames médicos e assinará com o Alvinegro.

🔢 Números de John pelo Botafogo

85 jogos
7.619 minutos em campo
🥅 69 gols sofridos
🛡️ 36 jogos sem sofrer gols
🏆 Títulos: Brasileirão de 2024 e Libertadores de 2024

John fez parte da campanha dos títulos do Botafogo em 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

