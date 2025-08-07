John e West Ham não fecham, e goleiro ficará no Botafogo
Glorioso acertou a chegada de Neto como reposição e está aberto a propostas pelo arqueiro titular
- Matéria
- Mais Notícias
A transferência de John para o futebol inglês, que parecia iminente, caiu na manhã desta quinta-feira (7). O goleiro do Botafogo não chegou a um acordo com o West Ham e, a princípio, seguirá no Glorioso. Outras ofertas não estão descartadas, e a SAF ouvirá propostas consideradas relevantes.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Autor de recorde pelo Shakhtar, Alisson projeta duelo contra o Panathinaikos
Futebol Internacional07/08/2025
- Lance! Biz
Ligas europeias serão transmitidas por novo canal de TV aberta no Brasil; veja lista
Lance! Biz07/08/2025
- Futebol Internacional
Estêvão é o quarto brasileiro indicado ao Troféu Kopa na história; veja a lista
Futebol Internacional07/08/2025
➡️ Botafogo é um dos cinco indicados a melhor clube do mundo pela Bola de Ouro
John sequer foi relacionado para ao duelo da última quarta-feira, com o Bragantino, pela Copa do Brasil. As informações iniciais são do jornalista inglês Pete O'Rourke e foram confirmadas pelo LANCE!.
O West Ham já havia inclinado quanto à ideia de recuar. O clube da Premier League mira a chegada de Mads Hermansen, do Leicester, e deve voltar as atenções ao arqueiro dinamarquês de 25 anos.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
O Botafogo admite a queda da negociação, conta com John para a sequência do ano, mas está aberto a novas propostas. Recentemente, o goleiro campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 também esteve na mira do Manchester United.
Em contrapartida, como a saída de John estava encaminhada, o clube correu ao mercado e acertou a chegada de Neto, que estava no Bournemouth, também da Inglaterra. O experiente goleiro de 36 anos passa por exames médicos e assinará com o Alvinegro.
🔢 Números de John pelo Botafogo
⚽ 85 jogos
⌛ 7.619 minutos em campo
🥅 69 gols sofridos
🛡️ 36 jogos sem sofrer gols
🏆 Títulos: Brasileirão de 2024 e Libertadores de 2024
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias