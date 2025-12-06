Técnico do Real Madrid fala sobre Vini Jr: 'Ótimo momento'
Xabi Alonso elogiou o brasileiro, afirmando que está bem pessoalmente e profissionalmente
Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva neste sábado (6), na véspera do duelo do Real Madrid contra o Celta de Vigo. O treinador abordou diversos temas relacionados ao elenco e ao momento da equipe, com destaque para Vini Jr, apontado por ele como peça fundamental na reação merengue. Alonso também comentou sobre possíveis mudanças na defesa, a situação de Éder Militão, a possibilidade de Valverde atuar como lateral e ainda comparou Kylian Mbappé com Cristiano Ronaldo.
Questionado sobre Vini Jr, Xabi Alonso destacou o crescimento técnico e emocional do camisa 7 nas últimas semanas, ressaltando a importância do atacante para manter a agressividade ofensiva do time.
– Ele está num ótimo momento, tanto pessoal quanto profissionalmente. Jogou muito bem em San Mamés. Ele dá muita energia ao time e é fundamental tê-lo assim, com essa mentalidade – disse Alonso.
Com a defesa desfalcada, Alonso admitiu estudar alternativas para suprir as ausências de Trent Alexander-Arnold e Dani Carvajal. Entre as possibilidades está Federico Valverde atuando novamente na lateral-direita, função na qual já desempenhou em ocasiões anteriores com intensidade e dinamismo.
– Temos que considerar isso. O Fede sempre coloca as necessidades da equipe em primeiro lugar, mas pode haver outras opções. Ele é muito generoso, quer ajudar o clube e personifica esses valores – afirmou.
Sobre Militão, o técnico confirmou que o brasileiro pode ser utilizado como lateral caso necessário, citando inclusive atuações recentes pela Seleção.
– É uma opção. Ele jogou muito bem lá contra o Senegal com o Brasil. Assim como o Fede, ele tem essa capacidade atlética e é muito competitivo – declarou.
Xabi alonso compara Mbappé e Cristiano Ronaldo
Alonso também foi questionado sobre Mbappé e a recorrente comparação com Cristiano Ronaldo. O treinador evitou eleger um favorito, mas destacou a grandeza das duas figuras e o impacto que o francês já causa no clube.
– Kylian está a caminho de fazer história no Real Madrid, por causa da ambição que demonstra. Ele está entre os escolhidos, quer influenciar a equipe e compartilha isso com Cristiano. Cristiano é Cristiano e Mbappé é Mbappé, são duas lendas – comentou.
