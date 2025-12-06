menu hamburguer
Futebol Internacional

Técnico do Real Madrid fala sobre Vini Jr: 'Ótimo momento'

Xabi Alonso elogiou o brasileiro, afirmando que está bem pessoalmente e profissionalmente

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/12/2025
10:57
Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League
imagem cameraVini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva neste sábado (6), na véspera do duelo do Real Madrid contra o Celta de Vigo. O treinador abordou diversos temas relacionados ao elenco e ao momento da equipe, com destaque para Vini Jr, apontado por ele como peça fundamental na reação merengue. Alonso também comentou sobre possíveis mudanças na defesa, a situação de Éder Militão, a possibilidade de Valverde atuar como lateral e ainda comparou Kylian Mbappé com Cristiano Ronaldo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado sobre Vini Jr, Xabi Alonso destacou o crescimento técnico e emocional do camisa 7 nas últimas semanas, ressaltando a importância do atacante para manter a agressividade ofensiva do time.

– Ele está num ótimo momento, tanto pessoal quanto profissionalmente. Jogou muito bem em San Mamés. Ele dá muita energia ao time e é fundamental tê-lo assim, com essa mentalidade – disse Alonso.

Com a defesa desfalcada, Alonso admitiu estudar alternativas para suprir as ausências de Trent Alexander-Arnold e Dani Carvajal. Entre as possibilidades está Federico Valverde atuando novamente na lateral-direita, função na qual já desempenhou em ocasiões anteriores com intensidade e dinamismo.

– Temos que considerar isso. O Fede sempre coloca as necessidades da equipe em primeiro lugar, mas pode haver outras opções. Ele é muito generoso, quer ajudar o clube e personifica esses valores – afirmou.

Xabi Alonso em coletiva de imprensa antes de Real Madrid x Barcelona por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Xabi Alonso em coletiva de imprensa antes de Real Madrid x Barcelona por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Sobre Militão, o técnico confirmou que o brasileiro pode ser utilizado como lateral caso necessário, citando inclusive atuações recentes pela Seleção.

– É uma opção. Ele jogou muito bem lá contra o Senegal com o Brasil. Assim como o Fede, ele tem essa capacidade atlética e é muito competitivo – declarou.

Xabi alonso compara Mbappé e Cristiano Ronaldo

Alonso também foi questionado sobre Mbappé e a recorrente comparação com Cristiano Ronaldo. O treinador evitou eleger um favorito, mas destacou a grandeza das duas figuras e o impacto que o francês já causa no clube.

– Kylian está a caminho de fazer história no Real Madrid, por causa da ambição que demonstra. Ele está entre os escolhidos, quer influenciar a equipe e compartilha isso com Cristiano. Cristiano é Cristiano e Mbappé é Mbappé, são duas lendas – comentou.

