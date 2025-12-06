Presidente de La Liga ataca Real Madrid: 'Difícil inventar tanto quanto eles'

O presidente de La Liga, Javier Tebas, voltou a atacar o Real Madrid e o acusou de manipular a interpretação de uma recente decisão do Supremo Tribunal Espanhol, que anulou parte do regulamento de distribuição de receitas audiovisuais de 2015/2016. Tebas afirmou que o clube promove desinformação para pressionar a entidade.

A manipulação, segundo Tebas, reside na tentativa do Real Madrid de sustentar que a decisão judicial garantiria ao clube o recebimento de 8,8 milhões de euros, e até mesmo 88 milhões de euros para equipes da Segunda Divisão. O dirigente da La Liga classificou publicamente esses valores como falsos, afirmando que essa é uma estratégia deliberada de comunicação para pressionar o órgão e distorcer o debate em torno dos valores questionados.

Tebas critica postura do Real Madrid e fala em "campanha difamatória"

Em pronunciamentos divulgados na imprensa espanhola, Tebas alegou que o Real Madrid ignora decisões tomadas em reuniões oficiais, assembleias e discussões realizadas entre 2015 e 2016, onde foram estabelecidos os critérios de distribuição televisiva. O dirigente afirmou que o clube utiliza interpretações distorcidas como forma de ataque institucional.

– É difícil inventar tantas coisas quanto o Real Madrid faz. Não são 8,8 milhões para o Real Madrid, nem 88 milhões para clubes da Segunda Divisão. A decisão não afirma isso, nem se baseia nessa conclusão. O Real Madrid esquece as reuniões e acordos aprovados na época – disse Tebas.

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)

O presidente ainda declarou que o episódio não é isolado, citando iniciativas que, segundo ele, seguem o mesmo padrão: tentativa de criação imediata da Superliga Europeia, propostas que mudam com frequência e reivindicações financeiras consideradas inviáveis juridicamente.

– Eles vêm realizando uma campanha de desinformação. Esse é o padrão. Superligas que deveriam começar agora, formatos que mudam a cada poucos meses, pedidos de bilhões contra a Uefa apenas para pressionar. É sempre a mesma coisa – afirmou.

Além disso, Tebas mencionou o papel de canais oficiais do clube, como a Real Madrid TV, e acusou o Madrid de utilizar comunicação interna para influenciar a opinião pública e aumentar pressão institucional.

Disputa sobre direitos audiovisuais e reação da liga

A decisão do Supremo anulou parte do estatuto referente à temporada anterior ao decreto que rege o atual modelo de distribuição televisiva. No entanto, La Liga reforçou que a sentença não determina nova divisão de valores, não altera regras posteriores, nem confirma os números citados pelo Real Madrid. A entidade afirmou também que o regulamento foi atualizado em 2022, o que tornaria a leitura do clube obsoleta para processos vigentes.

Em comunicado oficial, a liga espanhola rebateu a interpretação merengue ao afirmar que a decisão judicial não valida a redistribuição reclamada, nem reabre pagamentos já executados naquele ciclo. Para Tebas, o clube utiliza a decisão como instrumento de narrativa, defendendo um cenário financeiro que não se sustenta juridicamente.

