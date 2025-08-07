menu hamburguer
Villarreal anuncia jogador acusado de agressão e violência sexual

Clube causou revolta entre os torcedores

Thomas Partey foi anunciado como reforço do Villarreal para a temporada
imagem cameraThomas Partey foi anunciado como reforço do Villarreal para a temporada (Foto: Divulgação)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
13:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Villarreal anunciou a contratação de Thomas Partey, que é acusado na Inglaterra de agressão e violência sexual. O volante assinou contrato até junho de 2026 e iniciará suas atividades com o Submarino Amarelo nesta sexta-feira (8).

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Em nota oficial, o Villarreal se pronunciou sobre o tema após uma grande repercussão por parte dos torcedores. Ainda assim, o Submarino Amarelo acredita no princípio de presunção de inocência do volante ganês.

- O clube está ciente de que o jogador está imerso em um processo judicial na Inglaterra. O jogador defende com absoluta veemência sua inocência e nega todas as acusações. A entidade respeita como princípio fundamental sua presunção de inocência e aguarda o que for determinado pela Justiça, que será responsável por esclarecer os atos que lhe imputam - declarou o Villarreal, em nota.

Antes da passagem pelo Arsenal, Partey construiu sua carreira na Espanha, onde defendeu Atlético de Madrid, Mallorca e Almería. Na última temporada, o volante disputou 52 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com três assistências.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

Partey e Damsgaard disputam bola em Arsenal x Brentford
Partey e Damsgaard disputam bola em Arsenal x Brentford (Foto: Adrian Dennis/AFP)

