Chelsea toma decisão sobre Estêvão, ex-Palmeiras

Estêvão já tem número para utilizar no Chelsea. O atacante brasileiro de apenas 18 anos, que chega a Londres com grandes expectativas, portará em suas costas a camisa 41 durante a passagem pelo clube da Inglaterra.

Curiosamente, a 41 também foi utilizada pelo atleta após subir para os profissionais do Palmeiras, sob o comando do português Abel Ferreira. Os Blues, em comunicado, apontaram que o número foi uma escolha do próprio jogador para dar continuidade ao legado.

- Estou muito feliz, é algo muito gratificante poder representar o Chelsea, que é um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e espero poder ajudar o clube da melhor maneira possível durante este período - declarou o jogador.

Estêvão utilizará a camisa 41 no Chelsea (Foto: Reprodução)

⚽ Chelsea já sofreu com futebol de Estêvão

Pelo Palmeiras, inclusive, o atacante já deu seu cartão de visitas aos ingleses. No Mundial de Clubes, com a transferência acertada desde 2024, Estêvão balançou as redes no confronto direto que valia uma vaga na semifinal. Apesar do tento, não conseguiu evitar o revés por 2 a 1, e a eliminação para o Chelsea, que no fim, sagrou-se campeão.

O bom desempenho com a camisa alviverde rendeu ao brasileiro, nesta segunda-feira (7), uma indicação ao Prêmio Kopa. A honraria, concedeida pela revista France Football ao melhor jogador sub-21 do mundo, deve ser entregue no dia 22 de setembro; para vencer, o jogador precisará superar nomes como Lamine Yamal, João Neves e Desiré Doué, que brilharam na temporada europeia.

