Após acidente grave de carro, jogador retorna ao West Ham

Michail Antonio, atacante do West Ham, foi recebido com muita festa no Olímpico de Londres na segunda-feira (10). O centroavante sofreu um grave acidente de carro em dezembro de 2024, e desde então, está fora de ação para passar por um período de recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes de a bola rolar para o duelo com o Newcastle - que terminou com derrota dos donos da casa -, o jamaicano fez uma aparição no gramado do estádio. Além das tradicionais bolhas de sabão, um bandeirão foi estendido por torcedores, além de sonoros aplausos de pé por parte dos presentes na arena.

continua após a publicidade

🤔 Quando o centroavante do West Ham volta a atuar?

Esta foi a primeira vez que Antonio apareceu para acompanhar uma partida no local. No acidente, o atleta sofreu uma fratura na perna que poderia ter encerrado sua carreira; entretanto, uma cirurgia de risco foi realizada para evitar maiores estigmas. Realizando a reabilitação em Dubai, nos Emirados Árabes, o jogador não atua mais nesta temporada, e deseja retornar aos gramados em 2025-26.

Antes da paralisação forçada, Antonio já havia entrado em campo 15 vezes em 2024-25, mas não atingiu o desempenho de outras temporadas, assim como toda a equipe, o que culminou na demissão do técnico David Moyes. O atacante foi às redes apenas em uma ocasião, no duelo com o Ipswich Town, em outubro do último ano, pela Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Dono do United solta o verbo em entrevista: ‘Não tem dinheiro’

Em campo, porém, os Hammers não fizeram jus à celebração e sucumbiram aos Magpies. Os visitantes superaram os agora comandados de Graham Potter por 1 a 0, com gol solitário do brasileiro Bruno Guimarães na segunda etapa.