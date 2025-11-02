A Seleção Feminina alcançou um feito inédito ao se classificar às semifinais da Copa do Mundo sub-17 no último sábado após vencer o Canadá nos pênaltis. Uma das responsáveis foi Ana Morganti, goleira do Corinthians, que defendeu a primeira cobrança canadense, além de ter se destacado no tempo normal da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Devido à boa atuação em campo, a jogadora de 16 anos ganhou destaque no perfil oficial da competição. "Uma defesa histórica". A Conmebol também parabenizou a jovem. A repercussão movimentou a web, principalmente torcedores do Corinthians, que exaltaram Morganti e a classificação do Brasil.

"Ana Morganti, um talento geracional. Uma líder nata. O futuro é aqui e agora", escreveu um perfil no Twitter/X. Já outro analisou: "Hoje a barriga e o joelho esquerdo da Ana Morganti nos salvaram. Genial. A menina é o primeiro passo evolutivo pós-Homo sapiens (e é Corinthians, carai).

continua após a publicidade

Após a partida e ciente do seu grande momento, a técnica Rilany Silva revelou a reação da goleira do Corinthians.

— Quando acaba o jogo, a Ana Morganti estava com um sorrido no rosto. Isso mostra muito quem ela. É o momento que ela mais adora. Ela lida muito bem com pressão. Ela está muito preparada para o que o [futebol de] alto rendimento vai trazer para ela — disse a comandante em entrevista à "Fifa".

É a segunda vez que Ana Morganti defende a Seleção Feminina na Copa do Mundo Feminina Sub-17. Na última vez, o Brasil foi eliminado na primeira fase. Desta vez, a goleira do Corinthians tem mostrado seu talento e carisma, ajudando a equipe na classificação a uma inédita semifinal.

continua após a publicidade

Veja reações da web com atuação de Ana Morganti

O que disse após a classificação?

— É o sentimento mais absurdo que já tive na vida. Estou muito feliz, principalmente porque acredito muito no que estamos fazendo. Claro que sempre ficamos receosas de como vai ser o jogo, sempre ficamos ansiosas, mas tinha certeza de que sairíamos com o resultado positivo, por tudo aquilo que construímos, aquilo que somos. Sempre tento mentalizar, ler, mas é importante ressaltar o trabalho que é feito com nossas goleiras. O Fabrício é o preparador que está com a gente, preparando a gente para todos os cenários. Nós nos incentivamos a buscar formas melhores para defender. Ali, com a perna, com a canela, tenho certeza de que também estava a perna da Josi, da Jhenni(fer) e do Fafá (Fabrício).

Um dos momentos cruciais da partida foi quando ela se aventurou para fora da sua área para interceptar um contra-ataque perigoso do Canadá. Melisa Kekic poderia sair na cara do gol. Com notável serenidade e arrojo, a goleira chegou antes na dividida e, depois da disputa, decidiu mergulhar momentaneamente sobre a bola sem tocá-la com a mão, o que teria resultado em um cartão vermelho e provavelmente mudado o rumo do jogo.

— A gente treina bastante sair em cobertura. A gente treina bastante isso, que é um jogo mais arriscado, que mata algumas pessoas do coração, mas que para nós é completamente natural. Então foi um momento que, por incrível que pareça, é pensado. Claro que não pensava em ter dificuldade naquele momento, mas sou treinada para saber sair de situações como essa. Tinha muita confiança em tudo o que fiz naquele momento. Com certeza dá aquele gelo no coração, mas é para isso que a gente treina.