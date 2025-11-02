Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (02/11/2025)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (2), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 2 de novembro de 2025)
Brasileirão
Bahia x RB Bragantino — 16h — Globo, ge tv e Premiere
Corinthians x Grêmio — 16h — Globo e Premiere
Ceará x Fluminense — 16h — Globo e Premiere
Internacional x Atlético-MG — 18h30 — Prime Video
Juventude x Palmeiras — 18h30 — Premiere
Vasco x São Paulo — 20h30 — Record, CazéTV e Premiere
Brasileirão Série B
Amazonas x Cuiabá — 16h — Disney+
Remo x Chapecoense — 18h30 — Disney+
Operário-PR x Vila Nova — 20h30 — ESPN e Disney+
Premier League
West Ham x Newcastle — 11h — ESPN e Disney+
Manchester City x Bournemouth — 13h30 — Disney+
La Liga
Levante x Celta de Vigo — 10h — Disney+
Alavés x Espanyol — 12h15 — Disney+
Barcelona x Elche — 14h30 — ESPN e Disney+
Betis x Mallorca — 17h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Bundesliga
Colônia x Hamburgo — 11h30 — CazéTV e OneFootball
Wolfsburg x Hoffenheim — 13h30 — RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Ligue 1
Brest x Lyon — 16h45 — CazéTV
Campeonato Italiano
Hellas Verona x Inter de Milão — 8h30 — ESPN e Disney+
Torino x Pisa — 11h — ESPN 4 e Disney+
Fiorentina x Lecce — 11h — Xsports e Disney+
Parma x Bologna — 14h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Milan x Roma — 16h45 — ESPN e Disney+
Campeonato Italiano Feminino
Roma (F) x Inter de Milão (F) — 8h30 — Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
Brighton (F) x Manchester United (F) — 9h — Xsports, Canal GOAT e Disney+
Leicester (F) x Arsenal (F) — 9h — Disney+
Copa da Inglaterra
South Shields x Shrewsbury — 9h — Disney+
Eastleigh x Walsall — 11h15 — Disney+
Port Vale x Maldon & Tiptree — 12h — Disney+
Gainsborough x Accrington Stanley — 14h15 — Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Fortuna Düsseldorf x Kaiserslautern — 9h30 — OneFootball
Paderborn x Greuther Fürth — 9h30 — OneFootball
Bochum x Magdeburg — 9h30 — OneFootball
Campeonato Uruguaio
River Plate-URU x Miramar Misiones — 10h — Disney+
Racing x Danubio — 16h30 — Disney+
Peñarol x Defensor — 19h — Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Crotone x Trapani — 10h30 — OneFootball
Latina x Salernitana — 13h30 — OneFootball
Ravenna x Ascoli — 13h30 — OneFootball
Campeonato Holandês
Sparta Rotterdam x AZ Alkmaar — 10h30 — Disney+
Campeonato Norueguês
Stromsgodset x Viking — 10h30 — OneFootball
Bryne x Brann — 13h — OneFootball
Fredrikstad x Kristiansund — 13h — OneFootball
HamKam x Sandefjord — 13h — OneFootball
KFUM x Haugesund — 13h — OneFootball
Tromso x Sarpsborg — 15h15 — OneFootball
Copa da Liga Escocesa (semifinal)
Celtic x Rangers — 11h — Canal GOAT
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Bari x Cesena — 11h — SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
Catanzaro x Venezia — 11h — OneFootball
Modena x Juve Stabia — 11h — OneFootball
Monza x Spezia — 13h15 — OneFootball
Sampdoria x Mantova — 15h30 — OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
Hamburgo (F) x Eintracht Frankfurt (F) — 11h — DAZN
Campeonato Egípcio
Pyramids x Al Ittihad Alexandria — 12h — Link Sport Club Podcast
Al Ahly x Al Masry — 15h — Link Sport Club Podcast
Campeonato Espanhol Feminino
Real Sociedad (F) x Barcelona (F) — 12h — DAZN
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Sporting Gijón x Las Palmas — 12h15 — Disney+
Castellón x Málaga — 14h30 — Disney+
Zaragoza x Deportivo La Coruña — 17h — Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Rot-Weiss Essen x Schweinfurt — 12h30 — Canal GOAT e OneFootball
Alemannia Aachen x Saarbrücken — 15h30 — OneFootball
Mundial Feminino sub-17 (quartas)
França sub-17 (F) x Holanda sub-17 (F) — 12h30 — FIFA+
México sub-17 (F) x Itália sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+
Campeonato Ucraniano
Shakhtar Donetsk x Dínamo de Kiev — 13h — OneFootball
Campeonato Turco
Besiktas x Fenerbahçe — 14h — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Sampdoria x Mantova — 15h30 — OneFootball
Campeonato Grego
AEK x Panetolikos — 16h — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Português
Arouca x Moreirense — 15h — Xsports e Disney+
Porto x Braga — 17h30 — Xsports e Disney+
Campeonato Argentino
Estudiantes x Boca Juniors — 16h — Disney+
River Plate x Gimnasia — 20h30 — ESPN 3 e Disney+
NWSL
Kansas City Current (F) x San Diego Wave (F) — 17h — ESPN 3 e Disney+
Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) — 19h — Xsports (TV e YouTube) e Canal GOAT
Racing Louisville (F) x Bay FC (F) — 19h — Canal GOAT
North Carolina Courage (F) x NJ/NY Gotham (F) — 19h — Disney+
MLS (playoffs)
Columbus Crew x Cincinnati — 20h30 — Apple TV
Austin x Los Angeles FC — 22h45 — Apple TV
