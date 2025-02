Web surpreende e coloca ex-Barcelona na briga pela Bola de Ouro

O PSG vem vencendo o Brest por 3 a 0, válido pela fase pré-oitavas de final da Champions League, e Dembélé vem se destacando cada vez mais neste início de 2025. Jogador com mais gols no ano, o atacante ex-Barcelona já soma 15 gols em oito jogos, e assumiu o protagonismo no clube parisiense. Suas atuações chocaram não apenas o técnico Luis Enrique, mas diversos internautas.

continua após a publicidade

➡️ Manchester City está definido para encarar o Real Madrid na Champions League

Em 2025, Dembélé marcou dois hat-tricks consecutivos, marca nunca alcançada por um jogador do PSG. O primeiro aconteceu durante o jogo contra o Stuttgart, no dia 29 de janeiro, pela última rodada da Fase de Liga da Champions League.

Três dias depois, no dia 1º de fevereiro, mais um show para Dembélé. O atacante abriu o placar do jogo e garantiu a vitória do PSG sobre o Brest, antes mesmo do companheiro Gonçalo Ramos contribuir com mais dois tentos, e o juiz apitar o fim da partida.

continua após a publicidade

Agora, no jogo decisivo, Dembélé foi responsável por dois dos três gols do PSG, além de um anulado, e chega tranquilo para o jogo de volta dos playoffs da Champions.

Confira as reações:

Carreira do Dembelé

Dembélé começou a jogar profissionalmente pelo Rennes, da primeira divisão do futebol francês, em 2015. Seguiu para o Borussia Dortmund e, após uma temporada, foi contratado pelo Barcelona, em 2017, em um acordo de 105 milhões de euros, logo após a saída do brasileiro Neymar.

continua após a publicidade

A passagem pelo clube catalão foi considerada ruim, devido ao investimento e a expectativa inicial sobre o atleta. Em números, ele fez 185 partidas, com 40 gols e 43 assistências. Seis anos depois, o atacante retornou à França, desta vez pelo PSG, por 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões à cotação da época), com vínculo por cinco temporadas.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional